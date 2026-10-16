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Головна Фінанси Грошова допомога від ERC Ukraine: хто може отримати 32 500 грн

Грошова допомога від ERC Ukraine: хто може отримати 32 500 грн

Ua ru
16 жовтня 2026 08:00
Виплати від ERC Ukraine: хто отримає з людей з інвалідністю та пенсіонерів 32 500 грн
Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року у чотирьох українських регіонах діє програма "Багатоцільова сільськогосподарська допомога", у рамках якої родини, які постраждали від війни, можуть отримати гранти. Виплати доступні вразливій частині населення, яка займається городництвом, тваринництвом чи птахівництвом

Про те, хто може скористатися можливістю отримати допомогу, розповідає Новини.LIVE.

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Що варто знати про допомогу для селян у жовтні 

Гранти доступні від представництва Естонської ради у справах біженців в Україні (ERC Ukraine), яке продовжує надавати підтримку вразливим домогосподарствам для самостійного виробництва продуктів харчування для стабілізації продовольчої безпеки.

Згідно з умовами, підтримкою можуть скористатися  громадяни, які відчули негативні наслідки війни і проживають на території, неподалік від лінії фронту у таких регіонах:

  • Запорізький (Запорізький район);   
  • Харківський (Ізюмський та Харківський райони);
  • Дніпропетровський (Нікопольський та Сінельниківський райони);
  • Херсонський (Великоолександрівська громада Бериславського району).

Хто може звернутися за грантами

Згідно з правилами ініціативи, програма розрахована на внутрішньо переміщені домогосподарства або місцевих жителів з низькими доходами, що постраждали через війну та мають одну з таких вразливостей:

Читайте також:
  • родини, де є люди з інвалідністю І-ІІ групи, тяжкими хворобами;
  • домогосподарства, які складаються тільки з пенсіонерів, яким понад 60 років;
  • родини, у яких всі члени безробітні;
  • домогосподарства з ветеранами війни, які завершили службу;
  • родини з людьми віком до 25 років;
  • багатодітні родини (від трьох дітей);
  • родини з вагітними жінками та дітьми до двох років;
  • домогосподарства з неповнолітніми дітьми, які очолює лише один дорослий.

Суми допомоги та на що можна витратити

У рамках програми громадяни зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 32 495 грн. Йдеться про комбіновану допомогу, яку можна буде використати на домашнє господарство — одночасно на городництво та утримання худоби/птиці або на утримання двох або більше видів тварин. 
Допускають такі категорії витрат:

  • купівля насіння, розсади, системи крапельного поливу та придбання птиці або худоби, кормів, годівниць;
  • придбання та встановлення теплиць та ветеринарний набір для птиці чи худоби;
  • купівля двох видів тварин (птиці та худоби чи двох видів худоби), кормушок, корму.

Як зареєструватися у грантовій програмі

Для попередньої подачі заявки слід заповнити спеціальну онлайн-форму. Також необхідно надати такі документи:

  • довідку переселенця, отриману понад шість місяців тому;
  • медичну довідку про поранення/отримання психологічних травм через війну;
  • підтвердження втрати члена родини через бойові дії;
  • довідку про інвалідність унаслідок війни;
  • акт про пошкодження/руйнування майна;
  • підтвердження факту проживання в населеному пункті, що перебуває під підвищеною загрозою для атак.

Цим видом допомоги можна скористатися не частіше ніж один раз на пів року. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що БФ "Карітас України" надає фіндопомогу для українців в Івано-Франківській області. У рамках програми можна отримати мікрогранти до 40 000 грн на сільське господарство. Зокрема, скористатися можливістю можуть громадяни з інвалідністю та особи похилого віку. 

Ще Новини.LIVE писали, що у Миколаєві можна отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. Кошти передбачені для вразливих категорій людей, які переїхали з небезпечних територій. Суми виплат будуть залежати від ситуації, в яку потрапили громадяни. Зокрема, 10 800 грн передбачені для людей похилого віку від 60 років та безробітних літніх громадян. 

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Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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