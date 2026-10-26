Жінка тримає кілька купюр. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року жителі одного з прифронтових регіонів зможуть отримати допомогу від міжнародної організації UNICEF (Дитячий фонд ООН), що займається захистом прав та інтересів дітей у світі. Цього разу йдеться про надання гуманітарної допомоги, а згодом стануть доступні ще кілька видів фінансової підтримки для родин.

Про те, хто має право на гарантовані виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

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Кому доступна гуманітарна допомога від UNICEF Ukraine

Йдеться про надання допомоги для родин з дітьми віком до 17 років включно від благодійного фонду "Янголи спасіння" за фінансової підтримки UNICEF у Криворізькому районі Дніпропетровській області. Передбачається надання гігієнічних наборів.

Зокрема, допомогу зможуть отримати сім’ї, які зареєстровані та фактично проживають у місті Апостолове.

Як зазначають організатори, для попередньої реєстрації потрібно заповнити анкету, зазначивши достовірну інформацію та актуальний номер телефону для зворотного зв’язку. Зокрема:

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контактний номер телефону;

адресу проживання;

інформацію про дітей.

"Попередня реєстрація не гарантує отримання допомоги. Після заповнення форми та подання Ваших контактних даних із Вами зв’яжуться за вказаним номером телефону", — йдеться у повідомленні.

Яка ще буде доступна допомога від організації у 2026 році

Також у 2026 році громадяни зможуть отримати багатоцільову допомогу від організації після обстрілів та евакуації. Виплати зможуть оформити родини, які постраждали через війну. Кожному гарантуватимуть 12 300 грн. Претенденти будуть визначені у співпраці з місцевою владою.

Також UNICEF надаватиме екстрену фіндопомогу. Її отримають родини з дітьми, які постраждали через атаки, якщо є поранені або хтось загинув. Розмір допомоги — 16 700 грн.

Окрім того, передбачаються виплати у кризових ситуаціях, коли відсутня електрика, опалення чи водопостачання. Екстрені виплати становитимуть 4 100 грн. Допомога буде доступна через місцеві органи соцзахисту.

UNICEF надасть фіндопомогу на зиму у сумі 19 400 грн через ПФУ. Для оформлення виплат родини повинні мешкати у межах 0-20 км від лінії фронту у Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Запорізькій областях.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні відкрита реєстрація на отримання фіндопомоги у рамках програми, що реалізують за підтримки ФРН. Виплати передбачаються на нагальні потреби. Оформити допомогу зможуть внутрішні переселенці. Кожен член домогосподарства отримає 12 300 грн. Виплата буде розрахована на три місяці.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени благодійники "Карітас України" відкрили реєстрацію на разову фіндопомогу на опалювальний сезон у Херсоні. Виплати можна буде витратити на газ та електрику. Вони будуть доступні для пенсіонерів, багатодітних сімей, де є троє або більше дітей, у сумі 19 400 грн.