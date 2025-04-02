Идентификация в Ощадбанке — есть ли ограничения на средства после процедуры

Человек держит карту в руке. Фото: НовИНИ.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые клиенты государственного "Ощадбанка" должны проходить регулярную идентификацию. Известно, полностью ли снимают блокировку карточек после такой процедуры и не предусмотрены ли дальнейшие ограничения на снятие этих средств.

Это прописано в постановлении правительства №637 "Об осуществлении соцвыплат внутренне перемещенным лицам".

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С вопросами, применяются ли определенные ограничения к нарушителям, которые не прошли вовремя идентификацию, обращаются клиенты банка на портале "Минфин".

"Если срок действия карты не закончился, но в течение одного года я идентификацию в ПФУ не проходил и никаких операций со своими средствами не проводил, но если я пройду видео идентификацию в ПФУ, смогу ли я снять свою пенсию в Ощадбанке и какие ограничения могут быть на снятие этих средств?", — говорится в обращении.

Предусмотрены ли ограничения на снятие средств в банке

По данным Пенсионного фонда, согласно действующим правилам, для получения пенсий и соцвыплат граждане, временно проживающие за рубежом или на оккупированных территориях, должны один раз в год проходить физическую идентификацию. Такую процедуру, если получают пенсию через текущий счет в государственном "Ощадбанке", необходимо осуществлять ежегодно до 31 декабря.

Тем пенсионерам, которым ранее блокировали пенсии, в случае прохождения идентификации начислят выплаты сразу за несколько месяцев, когда не получали средства. Никаких ограничений по средствам на счете не предусмотрено.

В случае, если человек прошел идентификацию, однако не получил доступ к выплатам, финансирование возобновят в ближайший выплатный период. Задержки могут возникнуть из-за более длительной процедуры поступления в ПФУ данных об установлении личности гражданина, если идентификация была проведена в банке.

Идентификацию для восстановления выплат можно пройти, выбрав один из вариантов:

лично в отделении АО "Ощадбанк" или отделении Пенсионного фонда;

дистанционно с помощью электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID") на сайте е-услуг ПФУ;

через видеосвязь, подав заявку на портале е-услуг ПФУ или через контакт-центр ПФУ по номерам: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

за рубежом в украинском дипучреждении.

Ранее мы писали, что клиент Ощадбанка потерял почти 50 тыс. гривен из-за фиктивного чат-бота. Мужчина сам открыл мошеннику персональные сведения.

Также стоит добавить, что в Ощадбанке заработали новые тарифы с апреля этого года. Эксперты считают, что изменения не имеют основания, учитывая прибыли банка.