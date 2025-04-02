Ідентифікація в Ощадбанку — чи є обмеження на кошти після процедури

Людина тримає картку в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі клієнти державного "Ощадбанку" мають проходити регулярну ідентифікацію. Відомо, чи повністю знімають блокування карток після такої процедури і чи не передбачені подальші обмеження на зняття цих коштів.

Це прописано у постанові уряду №637 "Про здійснення соцвиплат внутрішньо переміщеним особам".

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Проблеми клієнтів з доступом до рахунків в Ощадбанку

З питаннями, чи застосовуються певні обмеження до порушників, які не пройшли вчасно ідентифікацію, звертаються клієнти банку на порталі "Мінфін".

"Якщо термін дії картки не закінчився, але протягом одного року я ідентифікацію в ПФУ не проходив і жодних операцій зі своїми коштами не проводив, але якщо я пройду відео ідентифікацію в ПФУ, чи зможу я зняти свою пенсію в Ощадбанку і які обмеження можуть бути на зняття цих коштів?", — йдеться у зверненні.

Чи передбачені обмеження на зняття коштів в банку

За даними Пенсійного фонду, відповідно до чинних правил, для отримання пенсій та соцвиплат громадяни, які тимчасово мешкають за кордоном чи на окупованих територіях, мають один раз на рік проходити фізичну ідентифікацію. Таку процедуру, якщо отримують пенсію через поточний рахунок в державному "Ощадбанку", необхідно робити щороку до 31 грудня.

Тим пенсіонерам, яким раніше блокували пенсії, у разі проходження ідентифікації нарахують виплати одразу за кілька місяців, коли не отримували кошти. Жодних обмежень щодо грошей на рахунку не передбачено.

У разі, якщо людина пройшла ідентифікацію, однак не отримала доступу до виплат, фінансування поновлять у найближчий виплатний період. Затримки можуть виникнути через більш тривалу процедуру надходження до ПФУ даних про встановлення особи громадянина, якщо ідентифікацію було проведено у банку.

Таку ідентифікацію для відновлення виплат можна пройти, обравши один із варіантів:

особисто у відділенні АТ "Ощадбанк" чи відділенні Пенсійного фонду;

дистанційно за допомогою електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") на сайті е-послуг ПФУ;

через відеозв’язок, подавши заявку на порталі е-послуг ПФУ або через контакт-центр ПФУ за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

за кордоном в українській дипустанові.

Раніше ми писали, що клієнт Ощадбанку втратив майже 50 тис. гривень через фіктивний чат-бот. Чоловік сам відкрив шахраєві персональні відомості.

Також варто додати, що в Ощадбанку запрацювали нові тарифи з квітня цього року. Експерти вважають, що зміни не мають підґрунтя, з огляду на прибутки банку.