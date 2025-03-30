Чат-бот Ощадбанку — які чекають загрози для рахунків

Жінка та чоловік з телефоном. Фото: Freepik

Клієнт держфінустанови "Ощадбанк" розповів про те, як шахраї ввели його в оману. Чоловік втратив майже 50 тис. гривень, вважаючи, що спілкується в чат-боті з працівником банку, якому відкрив відому тільки йому персональну інформацію.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Мінфін".

Читайте також:

Детальніше про фіктивний "чат-бот Ощадбанку"

За словами клієнта, одного дня вирішив скористатися чат-ботом "Ощадбанку" у месенджері Telegram, обравши необхідну іконку у пошуковику. Чоловік не помітив нічого підозрілого, почав налаштовувати зменшення кредитного ліміту.

Після цього до нього з чат-боту зателефонував громадянин, який представився співробітником банку, та попросив перейти за посиланням, надавши код, який прийде на номер.

"Сказав, що мені треба для авторизації особи перейти за посиланням... Послухав, та і перейшов, а то виявилось посилання на програму віддаленого доступу TeamViewer QuikSupport. І, цей чоловік, сказав що, буцім-то, за допомогою цієї програми банк ідентифікує клієнтів у телеграм. Та, почали приходити СМС, з кодами.СМС були з офіційним логотипом "Ощадбанку". Через, ці коди він отримав доступ до додатка "Ощад24", нібито з метою ідентифікації особи", — повідомив громадянин.

Після цих маніпуляцій клієнт зрозумів, що це шахрай, однак було запізно. Миттєво відбулись дві транзакції на суму 29 тис. грн та 15,7 тис. грн.

Оскільки списання сталися без відсотків за переказ, припустив, що до цього можуть бути причетні працівники "Ощадбанку". Однак на порталі чоловіку пояснили, що в месенджері Telegram створити чат-бот може будь-хто за лічені хвилини, підшукати логотип банку можна легко в інтернеті, тому потрібно бути самому уважним, щоб не натрапити на шахраїв.

"Створити будь-який бот я сам можу за одну хвилину, зробити логотип Ощаду, береш з інтернету... Одних ботів забаниш, інші з'являться, тут справа тільки у твоїй уважності", — пояснили користувачі.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Як клієнтам банку уберегтись від шахраїв

Раніше в Ощадбанку попереджали громадян, що саме з їхньої вини можливе зникнення грошей. Типові помилки, які дозволяють шахраям легко отримати доступ до рахунків у банку:

розголошення персональних даних;

повідомлення стороннім особам даних платіжних карток;

оприлюднення одноразових паролів/кодів, що надходять на прив'язаний до картки номер телефону;

перехід на зовнішні посилання (фішингові сайти).

Раніше ми писали, що клієнти Ощадбанку повідомили про нав'язування деякими співробітниками кредитних карток разом з відкриттям звичайних. Писати заяву на відмову дозволяють лише через місяць, тоді як регулятор стверджує, що клієнт має право відмовитись від такої послуги одразу.

Також ми повідомляли, що в Ощадбанку почнуть діяти нові тарифи з 1 квітня поточного року. На переконання експертів, цінові зміни не мають обґрунтування, з огляду на прибутки фінустанови.