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Нові тарифи в Ощадбанку з 1 квітня — за що стягнуть 900 грн

26 березня 2025 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк показав, які будуть тарифи з 1 квітня — деталі
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У держфінустанові "Ощадбанк" попередили клієнтів про тарифні зміни з 1 квітня 2025 року. Фінустанова переглянула ціни як для корпоративних рахунків, так і персональних банківських карток, однак експерти вважають, що нова тарифна політика не має обґрунтування, зважаючи на прибутки в останні роки.

Про це йдеться на офіційному порталі банку.

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Зміни у тарифах Ощадбанку з 1 квітня 2025 року

З квітня клієнтам Ощадбанку доведеться сплачувати нові розміри комісій за низку послуг. Йдеться про сервіс зі зміни PIN-коду, отримання довідок та грошові перекази.

Фінустанова запровадила нові тарифи для корпоративних рахунків. А саме:

  • послуга інформування про залишки на рахунку через NFC-модуль банкомату/контакт-центр становитиме 5 грн;
  • сервіс надання довідки про обороти за рахунком — 150 грн;
  • послуга зміни PIN-коду через банкомати, термінали або контакт-центр — 15 грн;
  • сервіс з розшуку чи підтвердження переказу за кожною операцією, оскаржуваною клієнтом — 900 грн;
  • за безготівкові перекази на інші картки банку через банкомати та термінали — 0,5% від суми та додатково 3 грн.

Водночас, безготівкові перекази у терміналах за довільними реквізитами обійдуться в 1,0% від суми, проте не менш ніж 10 грн і не більше 1 тис. грн.
 
Для власників персональних карток Ощадбанку:

  • вартість інформування про залишки коштів через NFC-модуль банкомата становитиме 5 грн;
  • видача готівки через термінал без використання картки (якщо картка ще не доставлена до банку) буде безплатною.

Доцільність підвищення тарифів

Рішення банку про нові тарифи з квітня 2025 року прокоментувала народна депутатка, ексглава комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. Вона зазначила, що нова тарифна політика державної фінустанови не має економічного підґрунтя, зважаючи на прибутки в останні роки.

"Зміни у тарифах для клієнтів несподівані та й незрозумілі, бо за 2024 рік прибуток Ощадбанку зріс утричі порівняно з попереднім роком і становив  14,83 млрд грн (у 2023 році — 4,75 млрд грн), це дозволило Ощадбанку зайняти друге місце  у рейтингу найбільш прибуткових банків після ПриватБанку. Та й за січень Ощадбанк не в "мінусах": також на другому місці у рейтингу з прибутком після оподаткування у сумі 2,06 млрд грн", — пояснила вона.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку вирішили переглянути обмеження на перекази. Тепер сума, що не потребуватиме додаткового підтвердження, зросла до 1 тис. грн

Також повідомляли, що в Ощадбанку передбачена плата за послугу смс-банкінгу. За відповідний сервіс доведеться віддати 120 грн за рік, однак його можна вимкнути.

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