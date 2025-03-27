Кредитки в Ощадбанку — чи можуть видавати без згоди клієнта

Банківські картки у руках. Фото: Ощадбанк

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" розповіли про відкриття співробітниками кредитних карток разом зі звичайними платіжними у вигляді бонусу. Відбувається це за замовчуванням, без згоди громадян.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін".

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За словами одного із клієнтів, він прибув у відділення, щоб відкрити пенсійний рахунок. Там співробітниця видала картку для пенсій, а разом з цим автоматично відкрила кредитний рахунок.

Чоловік відмовився приймати кредитку. Він попросив надати бланк для написання заяви на її закриття. Проте у банку заявили, що така можливість буде надана лише через місяць.

"24.03.25 у відділенні на І.Франка відкривав картку для отримання пенсії. Менеджер разом з пенсійною карткою без моєї згоди відкрила ще й кредитну картку. На моє прохання дати бланк заяви на закриття кредитної картки тут же, відмовила, мотивуючи тим, що це можливо зробити лише через місяць. Завтра знов піду в банк, вже буду вимагати закриття і кредитної, і пенсійної карток разом...", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Права банків щодо видачі кредиток

Як зазначається на офіційному сайті Національного банку України (НБУ), будь-які фінустанови не мають права без згоди клієнта відкривати кредитні рахунки. Громадяни можуть на законних підставах відмовитися від відповідної послуги.

"Якщо банк стверджує, що не може видати зарплатну чи пенсійну картку без кредитної, — він вводить вас в оману та нав'язує послугу. Українське законодавство забороняє такі дії (стаття 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність"). Клієнт має повне право відмовитися від нав'язаної кредитної картки", — вказано у поясненні регулятора.

Ілюстрація. Джерело: НБУ

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку вимагають оновлення персональної інформації. Вимога актуалізувати дані стосується всіх, у кого з'явиться відповідне повідомлення у застосунку.

Також ми повідомляли, що деяким клієнтам Ощадбанку блокують картки без пояснень причин. У фінустанові обмежують доступ до коштів по кілька місяців, а забрати їх доволі складно.