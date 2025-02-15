Цена за 1 грамм золота в Украине по состоянию на 15 февраля 2025 года: обновленные тарифы ломбардов

Слитки золота в руке. Фото: businessinsider.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Мировые цены на золото продолжают расти. Это обусловлено общей экономической нестабильностью и ожиданиями инфляции. Инвесторы все чаще рассматривают этот драгоценный металл как надежный актив. Поддержке цен способствует высокий спрос со стороны центральных банков и ювелирной отрасли.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине по состоянию на 15 февраля.

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Что происходит с ценами на золото

Цены на золото растут на фоне опасений относительно будущих тарифных мер президента США Дональда Трампа, которые могут еще больше обострить мировые торговые отношения. Ожидается, что Трамп объявит о введении пошлин в ответ на импорт в США из стран, применяющих тарифы на американские товары.

В январе цены производителей в США значительно выросли, что стало еще одним признаком усиления инфляции. Это укрепило ожидания финансового рынка, что Федеральная резервная система отложит снижение процентных ставок до второй половины года.

"Ключевым фактором остается политическая неопределенность и ее экономические последствия. Индекс цен производителей оказался практически нейтральным и не повлиял на рынок золота. Однако инвесторы по всему миру обеспокоены тем, как политика Трампа скажется на экономике в целом", — отметил партнер CPM Group (компания, занимающаяся финансовым консультированием и управлением активами) Джеффри Кристиан.

Золото традиционно рассматривается как средство защиты от инфляции и экономической нестабильности, однако высокие процентные ставки снижают его привлекательность, поскольку этот актив не дает дохода.

Резкий рост цен на золото, который поднял мировые котировки до рекордных уровней, негативно сказался на спросе на ювелирные изделия в преддверии свадебного сезона в Индии. В то же время китайские дилеры начали предлагать скидки, чтобы привлечь покупателей.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 837,55 грн/грамм.

Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 826,04 грн/грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3 799,17 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 265,12 грн/г рам;

375 проба: 1 424,69 грн/грамм;

500 проба: 1 899,59 грн/грам;

583 проба: 2 214,92 грн/грамм;

585 проба: 2 222,51 грн/грамм;

750 проба: 2 849,38 грн/грамм;

900 проба: 3 419,25 грн/грамм;

916 проба: 3 480,04 грн/грамм;

958 проба: 3639,60 грн/грамм;

999 проба: 3 795,37 грн/грамм;

999,9 проба: 3 798,79 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 1 433,60 грн/грамм;

500 проба: 1 921,25 грн/грамм;

583 проба: 2 401,83 грн/грамм;

585 проба: 2 405,83 грн/грамм;

750 проба: 3 119,25 грн/грамм;

900 проба: 3 622,40 грн/грамм;

916 проба: 3 684,20 грн/грамм;

958 проба: 3 862,25 грн/грамм;

999 проба: 4 000,00 грн/грамм.

Что еще стоит знать украинцам

Цены на чермет в Украине также растут. Хотя Трамп здесь ни при чем. Спрос на сталь и другие металлы в строительной и производственной отраслях постоянно растет.

В пункты приема лома можно сдать также цветные металлы. Стоимость алюминия в феврале в Украине остается стабильно высокой.