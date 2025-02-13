Актуальні ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 13 лютого 2025 року: нові тарифи на ринку металобрухту

Виробництво металу. Фото: challenges.fr

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Здавання алюмінію в переробку вигідне як з економічного, так і з екологічного погляду. Цей метал можна переробляти нескінченно без втрати якості. Крім того, переробка скорочує обсяги відходів на звалищах та зменшує шкідливі викиди. Це також сприяє збереженню природних ресурсів, зниженню енергоспоживання та дає можливість отримати додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 13 лютого 2025 року.

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Конвертерний цех "Каметсталі" (одне з найбільших підприємств промислового комплексу України з повним металургійним циклом) у 2024 році впровадив технологію безперервнолитої заготівлі із застосуванням стопорних механізмів на сортовій машині безперервного лиття заготовок. Це дозволило розширити асортимент продукції підвищеної якості та наростити обсяги її виробництва.

Головна перевага стопорного розливу — захист розплавленого металу від вторинного окиснення шляхом використання занурювального стакана. Це значно покращує якість заготівлі та дає можливість отримувати сталь із суворішими вимогами до хімічного складу та макроструктури, а також сприяє підвищенню маржинальності виробництва.

У рамках освоєння нових видів продукції минулого року підприємство також успішно запустило виробництво безперервнолитої заготовки перетином 200×200 мм. Ці заготовки застосовуються для виготовлення кругів діаметром 130 мм. За підсумками 2024 року "Каметсталь" випустила та поставила 2,94 тис. тонн нової заготовки як для внутрішніх замовників, так і для споживачів на європейському ринку.

Серед пріоритетних завдань підприємства — впровадження автозапуску струмків машини при стопорному розливанні. Перехід на режим "автостарт" дозволить мінімізувати вплив людського фактора і підвищити якість металу.

Ціни на алюміній в Україні у лютому

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 40 до 80 грн;

Вінницька область — від 45 до 80 грн;

Волинська область — від 45 до 90 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 75 грн;

Житомирська область — від 40 до 75 грн;

Закарпатська область — від 50 до 80 грн;

Запорізька область — від 50 до 95 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 75 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 75 грн;

Львівська область — від 45 до 75 грн;

Миколаївська область — від 45 до 75 грн;

Одеська область — від 45 до 85 грн;

Полтавська область — від 40 до 75 грн;

Рівненська область — від 40 до 75 грн;

Сумська область — від 45 до 95 грн;

Тернопільська область — від 45 до 95 грн;

Харківська область — від 50 до 90 грн;

Хмельницька область — від 40 до 70 грн;

Черкаська область — від 40 до 75 грн;

Чернівецька область — від 40 до 75 грн;

Чернігівська область — від 45 до 75 грн.

Пункти приймання брухту також приймають інші кольорові метали. Ціни на мідь завжди були вищими, ніж тарифи на алюміній.

Завдяки своїм унікальним властивостям та широкому спектру застосування латунь також має високу вартість. Цей сплав міді та цинку демонструє стійке зростання цін на ринку металу.