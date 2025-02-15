Ціна за 1 грам золота в Україні станом на 15 лютого 2025 року: оновлені тарифи ломбардів

Злитки золота в руці. Фото: businessinsider.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Світові ціни на золото продовжують зростати. Це зумовлено загальною економічною нестабільністю та очікуваннями інфляції. Інвестори дедалі частіше розглядають цей дорогоцінний метал як надійний актив. Підтримці цін сприяє високий попит з боку центральних банків та ювелірної галузі.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні станом на 15 лютого.

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Що відбувається з цінами на золото

Ціни на золото зростають на тлі побоювань щодо майбутніх тарифних заходів президента США Дональда Трампа, які можуть ще більше загострити світові торгівельні відносини. Очікується, що Трамп оголосить про введення мит у відповідь на імпорт у США з країн, що застосовують тарифи на американські товари.

У січні ціни виробників у США значно зросли, що стало ще однією ознакою посилення інфляції. Це зміцнило очікування фінансового ринку, що Федеральна резервна система відкладе зниження процентних ставок до другої половини року.

"Ключовим фактором залишається політична невизначеність та її економічні наслідки. Індекс цін виробників виявився практично нейтральним і не вплинув на ринок золота. Однак інвестори по всьому світу стурбовані тим, як політика Трампа позначиться на економіці в цілому", — зазначив партнер CPM Group (компанія, що займається фінансовим консультуванням та управлінням активами) Джеффрі Крістіан.

Золото традиційно розглядається як засіб захисту від інфляції та економічної нестабільності, проте високі відсоткові ставки знижують його привабливість, оскільки цей актив не дає доходу.

Різке зростання цін на золото, яке підняло світові котирування до рекордних рівнів, негативно позначилося на попиті на ювелірні вироби напередодні весільного сезону в Індії. Водночас китайські дилери почали пропонувати знижки, щоб залучити покупців.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 837,55 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 826,04 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 799,17 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 265,12 грн/г рам;

375 проба: 1 424,69 грн/грам;

500 проба: 1 899,59 грн/грам;

583 проба: 2 214,92 грн/грам;

585 проба: 2 222,51 грн/грам;

750 проба: 2 849,38 грн/грам;

900 проба: 3 419,25 грн/грам;

916 проба: 3 480,04 грн/грам;

958 проба: 3639,60 грн/грам;

999 проба: 3 795,37 грн/грам;

999,9 проба: 3 798,79 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 1 433,60 грн/грам;

500 проба: 1 921,25 грн/грам;

583 проба: 2 401,83 грн/грам;

585 проба: 2 405,83 грн/грам;

750 проба: 3 119,25 грн/грам;

900 проба: 3 622,40 грн/грам;

916 проба: 3 684,20 грн/грам;

958 проба: 3 862,25 грн/грам;

999 проба: 4 000,00 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Ціни на чормет в Україні також зростають. Хоча Трамп тут ні до чого. Попит на сталь та інші метали в будівельній та виробничій галузях постійно зростає.

У пункти приймання брухту можна здати також кольорові метали. Вартість алюмінію у лютому в Україні залишається стабільно високою.