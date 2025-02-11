Як заробити на металобрухті в Україні: огляд та актуальні ціни станом на 11 лютого 2025 року

Виробництво металу. Фото: John Feder/NCA

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Здавання чорних металів у пункти приймання вторинної сировини — це не лише можливість отримати додатковий дохід, а й важливий крок до збереження навколишнього середовища. Переробка металобрухту знижує споживання природних ресурсів та зменшує кількість відходів на звалищах. Крім того, це простий спосіб позбутися непотрібного мотлоху і звільнити простір. Попит на метали завжди високий, тому здавання брухту — вигідна справа як для приватних осіб, так і для підприємств.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 11 лютого 2025 року.

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Попри обставини воєнного часу, група "Метінвест" продовжує вкладати кошти у розвиток виробничих потужностей. У 2025 році компанія запустила масштабну інвестиційну програму на металургійному комбінаті "Каметсталь". Її загальний бюджет становить 2,5 млрд грн — рекордний показник за останні роки.

Одним із найважливіших проєктів стане капітальний ремонт доменної печі №9, на який виділено близько третини всього бюджету. Це дозволить зберегти стабільний рівень виробництва та забезпечити надійну роботу обладнання.

Крім того, "Каметсталь" готується до реалізації унікального для "Метінвесту" проєкту — будівництва альтернативної електростанції з використанням сонячних панелей. Наразі фахівці розробляють технічні рішення для впровадження цього екологічного та енергоефективного об'єкта.

Загалом у 2025 році на підприємстві планується реалізувати 114 інвестиційних проєктів, включаючи модернізацію основного виробничого обладнання, оновлення водопровідних та газових мереж. Окрему увагу буде приділено будівництву нового колектора доменного газу, що підвищить екологічну безпеку виробництва, а також модернізації системи керування машини безперервного лиття заготовок.

Ціни на чормет в Україні у лютому 2025 року

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Вінницька область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;

Запорізька область — від 5 грн до 8 грн;

Волинська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5 грн;

Одеська область — від 5,5 грн до 6,5 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Сумська область — від 4 до 5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 5 грн до 7,5 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 5 грн;

Черкаська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5,5 грн.

Ціни на кольорові метали в пунктах здачі вторсировини значно вищі порівняно з чорними металами. Наприклад, вартість міді в Україні продовжує неухильно збільшуватися.

Завдяки унікальним характеристикам та широкому застосуванню латунь також коштує досить дорого. Ціни на цей сплав переважно зростають.