Цены на медь и цветные металлы в Украине: где дороже сдать лом в феврале

Рынок лома в Украине — как изменились цены на медь в феврале
Аналитики ожидают, что мировые цены на медь постепенно будут расти. Это связано с экономической ситуацией в Китае и мировым спросом на этот металл. Эксперты считают, что в течение года цены на медь продолжат восходящий тренд.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 17 февраля.
Какая ситуация с металлургией в мире
Китайская ассоциация черной металлургии заявила, что повышение пошлин на весь экспорт стали и алюминия в США до 25% негативно повлияет на цепочку поставок мировой сталелитейной промышленности, включая китайскую металлургию.
Президент США Дональд Трамп значительно увеличил тарифы на импорт стали и алюминия, установив их на фиксированном уровне в 25% "без исключений и исключений". Он надеется, что эта мера поможет металлургической отрасли США. Впрочем, это также может спровоцировать многоплановую торговую войну.
"В краткосрочной перспективе влияние на китайский экспорт стали будет ограниченным. Однако в долгосрочной перспективе США могут подтолкнуть другие страны последовать их примеру, что снизит конкурентоспособность китайского экспорта стали", — заявили в ассоциации.
В прошлом году Китай экспортировал в США 508 тысяч тонн стали, что составило 1,8% от общего объема американского импорта этого металла. Заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации производителей чугуна и стали Чжан Лунцян заявил, что его организация решительно выступает против повышения тарифов, считая, что это не способствует "здоровой и справедливой торговле и рыночной конкуренции".
"В среднесрочной и долгосрочной перспективе повышение тарифов повлияет на производственные цепочки и цепочки поставок мировой сталелитейной промышленности, включая китайскую металлургию", — сказал он.
В документе об увеличении пошлин говорится, что субсидируемое производство стали в Китае заставляет другие страны наращивать экспорт, а также способствует тому, что китайская сталь попадает в США через третьи страны в обход пошлин и других торговых ограничений.
Цены на медь в Украине в феврале
Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 17 февраля 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:
- Киевская область — от 250 до 310 грн;
- Винницкая область — от 250 до 310 грн;
- Волынская область — от 250 до 310 грн;
- Днепропетровская область — от 250 до 310 грн;
- Житомирская область — от 250 до 305 грн;
- Закарпатская область — от 250 до 305 грн;
- Запорожская область — от 240 до 330 грн;
- Ивано-Франковская область — от 250 до 300 грн;
- Кировоградская область — от 250 до300 грн;
- Львовская область — от 245 до 310 грн;
- Николаевская область — от 250 до 305 грн;
- Одесская область — от 260 до 320 грн;
- Полтавская область — от 255 до 300 грн;
- Ровенская область — от 250 до 295 грн;
- Сумская область — от 250 до 305 грн;
- Тернопольская область — от 250 до 300 грн;
- Харьковская область — от 250 до 330 грн;
- Хмельницкая область — от 255 до 310 грн;
- Черкасская область — от 250 до 295 грн;
- Черновицкая область — от 250 до 290 грн;
- Черниговская область — от 250 до 290 грн.
В пунктах приема металлолома можно сдать не только медь, но и другие цветные металлы. Например, цены на латунь немного ниже, но за этот сплав вам также хорошо заплатят.
Золотые изделия, как правило, принимают в ломбардах. Золото — это драгоценный металл, который считается надежным активом для инвестирования. Из-за мировой экономической нестабильности цены на золото постоянно растут.
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