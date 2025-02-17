Цены на медь и цветные металлы в Украине: где дороже сдать лом в феврале

Производство металла. Фото: YouTube/Tops and Facts

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Аналитики ожидают, что мировые цены на медь постепенно будут расти. Это связано с экономической ситуацией в Китае и мировым спросом на этот металл. Эксперты считают, что в течение года цены на медь продолжат восходящий тренд.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 17 февраля.

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Какая ситуация с металлургией в мире

Китайская ассоциация черной металлургии заявила, что повышение пошлин на весь экспорт стали и алюминия в США до 25% негативно повлияет на цепочку поставок мировой сталелитейной промышленности, включая китайскую металлургию.

Президент США Дональд Трамп значительно увеличил тарифы на импорт стали и алюминия, установив их на фиксированном уровне в 25% "без исключений и исключений". Он надеется, что эта мера поможет металлургической отрасли США. Впрочем, это также может спровоцировать многоплановую торговую войну.

"В краткосрочной перспективе влияние на китайский экспорт стали будет ограниченным. Однако в долгосрочной перспективе США могут подтолкнуть другие страны последовать их примеру, что снизит конкурентоспособность китайского экспорта стали", — заявили в ассоциации.

В прошлом году Китай экспортировал в США 508 тысяч тонн стали, что составило 1,8% от общего объема американского импорта этого металла. Заместитель генерального секретаря Китайской ассоциации производителей чугуна и стали Чжан Лунцян заявил, что его организация решительно выступает против повышения тарифов, считая, что это не способствует "здоровой и справедливой торговле и рыночной конкуренции".

"В среднесрочной и долгосрочной перспективе повышение тарифов повлияет на производственные цепочки и цепочки поставок мировой сталелитейной промышленности, включая китайскую металлургию", — сказал он.

В документе об увеличении пошлин говорится, что субсидируемое производство стали в Китае заставляет другие страны наращивать экспорт, а также способствует тому, что китайская сталь попадает в США через третьи страны в обход пошлин и других торговых ограничений.

Цены на медь в Украине в феврале

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 17 февраля 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 250 до 310 грн;

Винницкая область — от 250 до 310 грн;

Волынская область — от 250 до 310 грн;

Днепропетровская область — от 250 до 310 грн;

Житомирская область — от 250 до 305 грн;

Закарпатская область — от 250 до 305 грн;

Запорожская область — от 240 до 330 грн;

Ивано-Франковская область — от 250 до 300 грн;

Кировоградская область — от 250 до300 грн;

Львовская область — от 245 до 310 грн;

Николаевская область — от 250 до 305 грн;

Одесская область — от 260 до 320 грн;

Полтавская область — от 255 до 300 грн;

Ровенская область — от 250 до 295 грн;

Сумская область — от 250 до 305 грн;

Тернопольская область — от 250 до 300 грн;

Харьковская область — от 250 до 330 грн;

Хмельницкая область — от 255 до 310 грн;

Черкасская область — от 250 до 295 грн;

Черновицкая область — от 250 до 290 грн;

Черниговская область — от 250 до 290 грн.

В пунктах приема металлолома можно сдать не только медь, но и другие цветные металлы. Например, цены на латунь немного ниже, но за этот сплав вам также хорошо заплатят.

Золотые изделия, как правило, принимают в ломбардах. Золото — это драгоценный металл, который считается надежным активом для инвестирования. Из-за мировой экономической нестабильности цены на золото постоянно растут.