Ціни на мідь та кольорові метали в Україні: де дорожче здати брухт у лютому

Виробництво металу. Фото: YouTube/Tops and Facts

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Аналітики очікують, що світові ціни на мідь поступово зростатимуть. Це пов'язано з економічною ситуацією в Китаї та світовим попитом на цей метал. Експерти вважають, що протягом року ціни на мідь продовжать висхідний тренд.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 17 лютого.

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Яка ситуація з металургією у світі

Китайська асоціація чорної металургії заявила, що підвищення мит на весь експорт сталі та алюмінію в США до 25% негативно вплине на ланцюжок постачання світової сталеливарної промисловості, включаючи китайську металургію.

Президент США Дональд Трамп значно збільшив тарифи на імпорт сталі та алюмінію, встановивши їх на фіксованому рівні у 25% "без винятків та виключень". Він сподівається, що цей захід допоможе металургійній галузі США. Втім, це також може спровокувати багатопланову торгівельну війну.

"У короткостроковій перспективі вплив на китайський експорт сталі буде обмеженим. Однак у довгостроковій перспективі США можуть підштовхнути інші країни наслідувати їхній приклад, що знизить конкурентоспроможність китайського експорту сталі", — заявили в асоціації.

Торік Китай експортував до США 508 тисяч тонн сталі, що склало 1,8% від загального обсягу американського імпорту цього металу. Заступник генерального секретаря Китайської асоціації виробників чавуну та сталі Чжан Лунцян заявив, що його організація рішуче виступає проти підвищення тарифів, вважаючи, що це не сприяє "здоровій та справедливій торгівлі та ринковій конкуренції".

"У середньостроковій та довгостроковій перспективі підвищення тарифів вплине на виробничі ланцюжки та ланцюжки постачання світової сталеливарної промисловості, включаючи китайську металургію", — сказав він.

У документі про підвищення мит йдеться, що виробництво сталі, що субсидується в Китаї змушує інші країни нарощувати експорт, а також сприяє тому, що китайська сталь потрапляє в США через треті країни в обхід мит ​​та інших торгових обмежень.

Ціни на мідь в Україні у лютому

Середні ціни на 1 кг міді станом на 17 лютого 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 250 до 310 грн;

Вінницька область — від 250 до 310 грн;

Волинська область — від 250 до 310 грн;

Дніпропетровська область — від 250 до 310 грн;

Житомирська область — від 250 до 305 грн;

Закарпатська область — від 250 до 305 грн;

Запорізька область — від 240 до 330 грн;

Івано-Франківська область — від 250 до 300 грн;

Кіровоградська область — від 250 до 300 грн;

Львівська область — від 245 до 310 грн;

Миколаївська область — від 250 до 305 грн;

Одеська область — від 260 до 320 грн;

Полтавська область — від 255 до 300 грн;

Рівненська область — від 250 до 295 грн;

Сумська область — від 250 до 305 грн;

Тернопільська область — від 250 до 300 грн;

Харківська область — від 250 до 330 грн;

Хмельницька область — від 255 до 310 грн;

Черкаська область — від 250 до 295 грн;

Чернівецька область — від 250 до 290 грн;

Чернігівська область — від 250 до 290 грн.

У пунктах приймання металобрухту можна здати не тільки мідь, а й інші кольорові метали. Наприклад, ціни на латунь трохи нижчі, але за цей сплав вам також добре заплатять.

Золоті вироби, як правило, приймають у ломбардах. Золото — це дорогоцінний метал, який вважається надійним активом для інвестування. Через світову економічну нестабільність ціни на золото постійно зростають.