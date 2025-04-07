Украинцы не могут зарегистрироваться в Revolut — почему появились ограничения

Человек держит в руках смартфон. Фото: Unsplash

Британская финтех-компания Revolut, которая в феврале 2025 года вышла на украинский финансовый рынок, по состоянию на сейчас не регистрирует новых клиентов из Украины. Отмечается, что это временная мера.

Сообщение об этом появилось на официальной странице Revolut в социальной сети Facebook.

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Что произошло

В компании пока не сообщают, когда регистрация для украинцев возобновится.

"Мы временно приостановили подключение новых клиентов в Украине. Это означает, что сейчас вы не можете открыть новый аккаунт", — говорится в сообщении.

Фото: В Revolut сообщили, что не регистрируют новых пользователей из Украины. Скриншот: Facebook

Украинцам взамен предлагают присоединиться к списку ожидания. Пользователи, которые это сделают, получат уведомление, когда Revolut возобновит регистрацию новых клиентов.

"После сообщения можно сразу зарегистрировать свою учетную запись", — пояснили в компании.

Чего ждать украинцам, которые уже зарегистрировались в Revolut

Пользователи из Украины, которые ранее уже стали клиентами Revolut и открыли в необанке счета, не должны почувствовать каких-то ограничений. По крайней мере в компании официально не сообщали о каких-либо изменениях. Соответственно, ранее зарегистрированные счета должны работать в стандартном режиме.

О чем еще стоит знать

Нацбанк Украины предупреждал граждан, что Revolut не получал официальных лицензий для своей работы в нашей стране. Поэтому на украинцев, которые будут пользоваться услугами компании, "не будут распространяться нормы законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов".

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