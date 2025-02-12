Revolut починає роботу в Україні: що це таке та як працює новий сервіс

Застосунок Revolut у смартфоні. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Британська фінтех-компанія Revolut повідомила про старт своєї діяльності в Україні. Тепер українці можуть відкрити європейський рахунок у Revolut та користуватися широким спектром послуг необанку. Додаток, який вже налічує понад 50 мільйонів користувачів по всьому світу, офіційно вийшов на український ринок та пропонує користувачам ексклюзивну дебетову картку Clear Sky.

Новини.LIVE розповідають, що таке Revolut, як працює новий для України сервіс та чи стане він конкурентом Monobank.

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Revolut в Україні

У вівторок, 11 лютого, британська фінтех-компанія Revolut оголосила про старт своєї діяльності в Україні. Починаючи з цього дня, українці можуть відкрити європейський рахунок у Revolut та отримати доступ до низки послуг, включаючи миттєві та безкоштовні перекази між користувачами програми.

Revolut також повідомила, що пропонує вигідні тарифи, дозволяючи власникам рахунків переказувати, обмінювати та витрачати кошти у понад 30 валютах по всьому світу без високих комісій.

Крім того, Revolut став першим іноземним банком, який інтегрував можливість ідентифікації користувачів через платформу "Дія". Під час реєстрації в Revolut вас буде перенаправлено до додатка "Дія". Там потрібно підтвердити надсилання копії цифрової ID-картки або закордонного паспорта. Для цього необхідно мати активований "Дія.Підпис" та пройти швидку фотоперевірку.

Також українська команда дизайнерів Revolut розробила дебетову картку VISA під назвою Clear Sky ("Чисте небо"). Користувачі з Великої Британії та країн Європейської економічної зони зможуть отримати цю картку за символічну пожертву у розмірі 5 фунтів стерлінгів (або еквівалент у євро), тоді як для клієнтів в Україні карта Clear Sky буде доступна безкоштовно.

"Ми представляємо сервіс в Україні. Щоб відсвяткувати цю подію, ми запускаємо спеціальну дебетову картку Clear Sky", — зазначили у пресслужбі компанії.

Карта Clear Sky. Фото: пресслужба Revolut

Що таке Revolut

Revolut — це глобальний фінансовий додаток та фінтех-компанія, що називає себе "альтернативою цифровому банкінгу". Вона була заснована у липні 2015 року російсько-британським підприємцем та колишнім трейдером Lehman Brothers та Credit Suisse Миколою Сторонським та українським мільярдером Владом Яценком, який раніше розробляв фінансові системи для інвестиційних банків.

Спочатку Revolut являла собою передоплачену картку та мобільний додаток, що дозволяють мандрівникам вигідно обмінювати валюту. Ідея створення сервісу виникла з розчарування Сторонського в існуючих на той час продуктах обміну валют. З того часу компанія значно розширила спектр своїх послуг. Сьогодні у Revolut понад 50 мільйонів клієнтів по всьому світу.

Як працює Revolut

На відміну від традиційних банків, Revolut дозволяє відкрити рахунок без зайвої паперової тяганини. Управління рахунком здійснюється через мобільний додаток, який можна безкоштовно завантажити на смартфон. Функціональність Revolut розроблена так, щоб спростити повсякденні фінансові операції та зробити поїздки за кордон максимально комфортними за умов роботи з різними валютами.

Фінансові установи, які працюють за таким принципом називають необанками. Українським користувачам вже знайомий такий підхід до банкінгу. За такими принципами в Україні працює Monobank.

Клієнти Revolut можуть оплачувати покупки за допомогою Google Pay або Apple Pay, безконтактних платежів та традиційних банківських терміналів. Крім того, у Revolut є застосунок для Apple Watch, що дозволяє отримувати повідомлення прямо на екран смартгодинника.

Однією з корисних функцій Revolut також є підтримка eSIM. Завдяки цьому користувачі можуть миттєво підключатися до мобільного інтернету в більш ніж 100 країнах.

Також сервіс запровадив так звані RevPoints — першу загальноєвропейську програму лояльності для дебетових карт. Вона дозволяє накопичувати бонусні бали, які можна обмінювати на різні туристичні привілеї, такі як знижки на авіаквитки, проживання та багато іншого.

Що вміє Revolut

Revolut пропонує сучасні рішення для управління фінансами. У застосунку представлена аналітика та досить широкий додатковий функціонал.

Контроль витрат: користувачі отримують щотижневу аналітику витрат з автоматичною категоризацією, можуть встановлювати бюджет та отримувати миттєві повідомлення про транзакції. Функція керування підписками допомагає відстежувати та скасовувати непотрібні платежі.

Винагороди та кешбек: за кожну покупку нараховуються RevPoints, які можна обмінювати на преміальні послуги, включаючи проживання та перельоти. Програма Rewards надає кешбек від ексклюзивних партнерів. Користувачі також можуть отримувати відсотки від своїх заощаджень.

Міжнародні операції: Revolut дозволяє переказувати гроші у більш ніж 30 валютах за реальним курсом та здійснювати покупки за кордоном без прихованих комісій.

Зручність та безпека: функції округлення здачі, отримання зарплати на день раніше, віртуальна карта та інтеграція з Apple Pay та Google Pay.

Також Revolut підтримує технологію Open Banking та дозволяє користувачам підключати рахунки з інших банків та керувати всіма фінансами в одному додатку. У Revolut також можна інвестувати в акції та криптовалюту.

Критика Revolut

Раніше співзасновник Monobank Олег Гороховський критикував якість сервісу Revolut, назвавши його "пекельною фігнею". Він зазначив, що практично не користувався додатком, а залишок на його рахунку не перевищував 15 000 євро.

Попри це, як повідомив Гороховський, Revolut чотири рази запитував у нього джерела походження коштів, тричі просив актуалізувати документи та заблокував його рахунок із залишком 1 900 євро.

Гороховський також розповів, що коли він звертався до чату підтримки, щоб дізнатися, коли рахунок буде розблоковано, після спілкування з ботом його переключали на співробітника, який обіцяв швидко розібратися, потім перемикав на наступного, і в результаті всі зникали.

"Це дуже смішно. Кажуть вони коштують 33 млрд. Але я не дав би за них і ламаного гроша", — додав співзасновник Monobank.

Тепер Revolut вийшов на український ринок та буде напряму конкурувати з Monobank та боротись за довіру користувачів. Британському необанку доведеться непросто, адже Monobank в Україні має більш ніж 9 млн клієнтів.

Нагадаємо, нещодавно у застосунку Monobank з'явилося корисне оновлення. Воно дозволяє прискорити процес авторизації користувачів завдяки прив'язці до персонального облікового запису Apple.

Тим часом клієнти "ПриватБанку" скаржаться на можливі незаконні списання коштів з кредитних лімітів без попереднього повідомлення, а також на нарахування відсотків за цими списаннями. Один із таких випадків стався з українкою, у якої шахраї викрали понад 27 тис. грн із її банківського рахунку.