Ощадбанк змінив термін дії карток — нова дата

Людина тримає банківську картку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "Ощадбанк" вчергове продовжили термін дії старих банківських карток. Пролонгування відбулося в автоматичному режимі для карток, термін яких добіг кінця, починаючи з лютого 2022 року.

Про це повідомив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Детальніше про новий термін дії карток

Як зазначив керівник Ощадбанку, на тлі воєнного стану вирішили продовжити термін дії всіх платіжних карток до кінця поточного року.

"Термін дії карток Ощадбанку вчергове продовжено — цього разу до 31 грудня 2025 року. Це відбулося автоматично", — йдеться у повідомленні.

Наумов також пояснив, що робити тим громадянам, які отримають повідомлення від банку про те, що термін дії картки не продовжено.

"Водночас, якщо ви отримали повідомлення від банку про те, що ваша картка не буде продовжена на новий строк, — будь ласка, зверніться до відділення банку для її перевипуску", — додав очільник державної фінустанови.

Що треба знати про старі картки

Як відомо, попереднього разу Ощадбанк встановив дедлайн дії старих карток — 30 червня 2025 року. Фінустанова вже кілька разів скасовувала вимогу із заміни карток у зв’язку з воєнним станом.

Таке рішення пояснили бажанням зробити більш зручним обслуговування клієнтів в складний час, адже багато громадян не можуть особисто прибути у відділення. Зокрема, це стосується внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громадян, які були змушені виїхати за межі країни на тлі війни.

Таким чином, клієнтам, у яких термін дії карток завершився, починаючи з лютого 2022 року, немає потреби здійснювати заміну карток в офісах банку. Картки надалі будуть вважатися повноцінними. Українці зможуть ними здійснювати більшість фінансових операцій:

розраховуватись у торгівельних точках;

знімати готівкові кошти в банкоматах.

У разі появи проблем, можна здійснювати оплату через мобільний застосунок "Ощад24", користуючись віртуальною карткою.

Уточнити деталі за карткою можна, зателефонувавши з фінансового номера у контакт-центр за номером (044) 247−84−18.

На офіційному сайті банку є можливість здійснити телефонний веб-дзвінок. Також можна зв'язатися з представниками банку через вайбер.

Нагадаємо, в Ощадбанку передбачена комісія за відсутність грошей на картці. Відповідне стягнення за обслуговування неактивних рахунків міститься в тарифах фінустанови.

Також ми писали, що для деяких клієнтів Ощадбанк оновив сайт, додавши картинок, згенерованих штучним інтелектом. Зокрема, нова версія відрізняється від попередньої більшою інформативністю.