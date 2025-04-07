Українці не можуть зареєструватися в Revolut — чому з'явилися обмеження

Людина тримає в руках смартфон. Фото: Unsplash

Британська фінтех-компанія Revolut, яка у лютому 2025 року вийшла на український фінансовий ринок, станом на зараз не реєструє нових клієнтів з України. Зазначається, що це тимчасовий захід.

Повідомлення про це з'явилося на офіційній сторінці Revolut у соціальній мережі Facebook.

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Що сталося

В компанії наразі не повідомляють, коли реєстрація для українців відновиться.

"Ми тимчасово призупинили підключення нових клієнтів в Україні. Це означає, що зараз ви не можете відкрити новий акаунт", — йдеться у повідомленні.

Фото: У Revolut повідомили, що не реєструють нових користувачів з України. Скриншот: Facebook

Українцям натомість пропонують приєднатися до списку очікування. Користувачі, які це зроблять, отримають сповіщення, коли Revolut відновить реєстрацію нових клієнтів.

"Після повідомлення можна одразу зареєструвати свій обліковий запис", — пояснили в компанії.

Чого чекати українцям, які вже зареєструвалися в Revolut

Користувачі з України, які раніше вже стали клієнтами Revolut та відкрили у необанку рахунки, не мають відчути якихось обмежень. Принаймні в компанії офіційно не повідомляли про будь-які зміни. Відповідно, раніше зареєстровані рахунки повинні працювати у стандартному режимі.

Про що ще варто знати

Нацбанк України попереджав громадян, що Revolut не отримував офіційних ліцензій для своєї роботи в нашій країні. Тож на українців, які користуватимуться послугами компанії, "не поширюватимуться норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів".

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