Процедура чарджбек — які труднощі мають клієнти ПриватБанку

Банківська картка та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Один із клієнтів держфінустанови "ПриватБанк" розповів про складну процедуру опротестування банківської операції. Йдеться про повернення грошей, сплачених через онлайн-сайти.

Про це повідомили на сайті "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу банків.

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Труднощі клієнтів ПриватБанку з поверненням грошей

Як розповів клієнт, механізм повернення коштів чарджбек виявився непрозорим, адже багато речей так і не зміг уточнити. Зокрема, постав з труднощами під час самої подання заявки.

У підсумку йому вдалося отримати згоду на чарджбек. Заявлена тривалість процедури становить 45−120 днів.

Однак клієнт так і не зміг уточнити деякі питання. Зокрема, якщо коштів на рахунку продавця не виявиться, чи буде повернення. Ці та інші деталі — кілька місяців не пояснюють.

"По заявці 3288032 отримав чарджбек, але на загальні питання про процедуру, на жаль, не відповіли. Дуже складно дійти до оператора, щоб скласти заявку, постійно щось не те пропонує бот. Сповіщення про етапи чарджбеку не було в вайбері чи додатку (про усілякі акції приходили справно), тільки по отриманню грошей було сповіщення про транзакцію. Питав, чи можлива ситуація, що чарджбек схвалили, але гроші не надійдуть по причині їх відсутності на рахунку продавця, за два місяці не відповіли", — повідомив клієнт.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Детальніше про процедуру чарджбек

Чарджбек (Chargeback) означає "зворотний платіж". Йдеться про механізм опротестування банківської операції за карткою, з якою клієнти не погоджуються. До такої процедури звертаються тоді, коли продавець та покупець не змогли домовитися про повернення коштів за товар чи послугу, або ж продавець виявився шахраєм.

Щоб скористатися такою процедурою, необхідно звернутися до банку-емітента та попросити повернути гроші на платіжну картку або рахунок за операцією, з якою не погоджуються. На це відводять до 120 днів з дати оскаржуваної операції.

Банк-емітент перевірить, чи не було здійснено порушень з боку платника. Продавець зможе або добровільно повернути кошти на картку чи рахунок, або оскаржити претензію.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку платять за деякі послуги більше. Комісія залежить від виду платіжних карток — ціни можуть бути вищі, якщо йдеться не про свої, а про кредитні кошти.

Також клієнтам ПриватБанку доступна можливість з переказів грошей за номером телефону. Варто знати деякі нюанси, які передбачає відповідний сервіс.