Revolut в Україні — в НБУ звернули увагу вкладників і клієнтів банків на важливі нюанси

Смартфон, на екрані якого відображається банківська картка. Фото: Unsplash

Фінансово-технологічна компанія Revolut, яка нещодавно оголосила про свою появу на українському ринку, не узгодила це питання з Національним банком України. Тому у Нацбанку не вважають її діяльність законною.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Банк не отримав жодних ліцензій чи дозволів від Нацбанку, до того ж взагалі не цікавився можливістю отримати відповідні дозволи.

"Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" єдиними допустимими формами ведення банківської діяльності на території України є утворення філії іноземного банку або отримання банківської ліцензії в Україні. Будь-яка з цих форм потребує дозволу Національного банку України", — підкреслює регулятор.

У повідомленні також йдеться про те, що на громадян, які користуватимуться послугами Revolut, не поширюватимуться норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів.

У НБУ заявляють, що виконають усі заходи, які допоможуть захистити інтереси вкладників та клієнтів банку в рамках визначеного законодавством пруденційного мандата".

Як працює Revolut

Головна відмінність Revolut від звичайних банків — клієнти компанії можуть отримати рахунок без жодних паперів. Управляти рахунком можна в мобільному додатку, який встановлюється на смартфон. Фінансові установи, які працюють за таким принципом називають необанками.

Клієнти Revolut оплачують покупки через Google Pay або Apple Pay. Також їм доступні безконтактних платежів та оплата в традиційних банківських терміналів. Однією з корисних функцій Revolut також є підтримка eSIM, тож у користувачів є можливість користуватися інтернет-послугами у понад 100 країнах світу.

Раніше стало відомо, що колишні власники націоналізованого Sense Bank (колишній Альфа-Банк), російські бізнесмени Михайло Фрідман, Петро Авен та партнери, намагаються відсудити в України понад 1 млрд доларів. Вони хочуть оскаржити націоналізацію фінустанови.

Також ми розповідали, на яких підставах фінансову установу визнають банкрутом або націоналізовують. Для цього потрібна лише одна умова.