Цены на кукурузу падают – что стало причиной

В течение недели на рынке фуражной кукурузы в Украине начались понижательные тенденции по ценам на продукцию. Так, культура потеряла в стоимости до 200 гривен за последние семь дней.

Почему дешевеет фуражная кукуруза

Цены на фуражную кукурузу в начале декабря находятся под давлением событий на аграрном рынке — стоимость кукурузы здесь тоже снижается, говорится в публикации АПК-Информ.

Кроме того, предложение по купле/продаже зерновой растет, но качество кукурузы желает лучшего из-за высокой влажности.

Какая цена кукурузы по состоянию на сегодня

Как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, удешевление фуражной кукурузы на украинском рынке продолжается как минимум с 5 декабря 2025 года. По состоянию на субботу, 13 декабря тонна фуражной кукурузы торгуется по цене в 7 437 гривен.

Средние цены на кукурузу по состоянию на начало декабря. Скриншот: Tripoli.land

Дороже всего продукция продавалась в пятницу, 5 декабря. Тогда тонна стоила 7 637 гривен. Уже 6 декабря тонна подешевела до 7 487 гривен. На этой отметке цены держались до вторника, 9 декабря, после чего упали до показателя в 7 437 гривен за тонну.

