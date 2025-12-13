Видео
Главная Финансы Цены на фуражную кукурузу — за сколько продается тонна

Цены на фуражную кукурузу — за сколько продается тонна

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 06:30
Цены на кукурузу падают – что стало причиной
Деньги. Фото: Новини.LIVE

В течение недели на рынке фуражной кукурузы в Украине начались понижательные тенденции по ценам на продукцию. Так, культура потеряла в стоимости до 200 гривен за последние семь дней.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Почему дешевеет фуражная кукуруза

Цены на фуражную кукурузу в начале декабря находятся под давлением событий на аграрном рынке — стоимость кукурузы здесь тоже снижается, говорится в публикации АПК-Информ.

Кроме того, предложение по купле/продаже зерновой растет, но качество кукурузы желает лучшего из-за высокой влажности.

Какая цена кукурузы по состоянию на сегодня

Как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, удешевление фуражной кукурузы на украинском рынке продолжается как минимум с 5 декабря 2025 года. По состоянию на субботу, 13 декабря тонна фуражной кукурузы торгуется по цене в 7 437 гривен.

null
Средние цены на кукурузу по состоянию на начало декабря. Скриншот: Tripoli.land

Дороже всего продукция продавалась в пятницу, 5 декабря. Тогда тонна стоила 7 637 гривен. Уже 6 декабря тонна подешевела до 7 487 гривен. На этой отметке цены держались до вторника, 9 декабря, после чего упали до показателя в 7 437 гривен за тонну.

Ранее мы рассказывали, что будет с урожаем зерновых в 2025 году. Кроме этого, эксперты уже предупреждают о грядущих проблемах с экспортом зерновых и масличных культур. Также мы писали о ценах на рапс в декабре. Известно, выгодно ли сейчас отправлять эту культуру на продажу за границу.

цены в Украине цены кукуруза агропромышленность зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
