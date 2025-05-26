Оплата за газ Нафтогаза через ПриватБанк — какие проблемы ждут украинцев

Деньги и квитанции за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У украинцев, которые являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз", есть возможность оплачивать счета за полученную услугу через государственный ПриватБанк. Но с зачислением средств могут возникнуть проблемы.

Соответствующая жалоба появилась на странице ГК "Нафтогаз" в социальной сети Facebook.

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Как отмечается в одном из сообщений, женщина оплатила газ через ПриватБанк, однако Нафтогаз отказывается принимать квитанцию. Причина — компания не может брать информацию из чеков об оплате по данным по адресу и ФИО владельца счета.

У украинцев возникают проблемы с оплатой за газ через ПриватБанк. Скриншот: ГК "Нафтогаз Украины"/Facebook

"Приложения банков не являются нашим сервисом и за корректность указанных данных мы не отвечаем", — отметили в Нафтогазе.

Женщина в своей жалобе попросила объяснить, почему компания не считает документом квитанцию об оплате, хотя в ней указаны данные потребителя. В газоснабжающей компании сказали в ответ, что квитанция об оплате не является идентификацией клиента, так как информация может подвязываться некорректно.

"Для проверки информации, пожалуйста, укажите Ваш лицевой счет от ООО ГК "Нафтогаз Украины", полное ФИО владельца счета и адрес объекта газоснабжения", — ответили в Нафтогазе.

Что еще стоит знать

Недавно Нафтогаз призвал своих клиентов вовремя актуализировать свои данные. Украинцам, в частности, нужно предупреждать компанию об определенных изменениях и обновлять данные. Сделать это можно онлайн, на портале gas.ua в разделе "Актуализация данных".

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