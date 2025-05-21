Додаткова квитанція за газ — хто заплатить 900 грн у червні

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У червні 2025 року деякі громадяни отримають третю платіжку за природний газ за технічне обслуговування. Відомо, у скільки обійдеться відповідний сервіс громадянам.

Відповідну інформацію оприлюднила Київська філія компанії "Газорозподільні мережі України" на 2025 рік.

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Так, у червні 2025 року очікується надходження третьої платіжки за газ. Тому, попри незмінність загального тарифу на блакитне паливо, доведеться заплатити більше.

Надходити така платіжка має один раз на три чи п’ять років, залежно від віку будинку та газових мереж:

понад 25 років — один раз у три роки;

менш як 25 років — один раз у п’ять років.

Для кожної області будуть різні ціни за сервіс з техобслуговування будівлі. Вартість послуги залежить від багатьох чинників, зокрема протяжності загальних мереж, числа муфтових з’єднань, а також кранів.

Щоб отримати конкретну суму на домогосподарство, загальну вартість поділять на кількість жителів будинку.

Зокрема, за даними київської філії компанії "Газорозподільні мережі України", у 2025 році вартість має такий діапазон: мінімально така послуга обійдеться у близько 100 грн, а максимально — у близько 900 грн. Приблизно такі ж розцінки діють і в інших областях.

Про графіки здійснення перевірки можна дізнатися на сайтах регіональних філій "Газмереж".

Що буде з цінами на блакитне паливо у червні

Як запевняють в ГК "Нафтогаз України", тариф на природний газ не зміниться у червні 2025 року та для більшості становитиме 7,96 грн за куб. м.

Тобто ціни надалі перебуватимуть на рівні, встановленому до 24 лютого 2022 року.

У компанії наголосили, що споживачі не повинні хвилюватися за тарифи, адже ціна впродовж дії воєнного стану в країні та ще шести місяців після місяця, коли його припинять чи скасують, не змінюватиметься.



Раніше ми писали, що споживачі, які не користуються газом, проте приєднані до мережі, мають право платити менше за його постачання. Для цього Нацкомісія запровадила мінімальний платіж.

Також повідомлялося про найзручніший спосіб оплати комунпослуг — через Приват24. Такий варіант здійснення платежів дозволить заощадити час та кошти.