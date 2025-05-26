Оплата за газ Нафтогазу через ПриватБанк — які проблеми чекають на українців

Гроші та квитанції за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В українців, які є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз", є можливість сплачувати рахунки за отриману послугу через державний ПриватБанк. Але із зарахуванням коштів можуть виникнути проблеми.

Відповідна скарга з'явилася на сторінці ГК "Нафтогаз" у соціальній мережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Оплата за газ через ПриватБанк — що не так із квитанціями

Як зазначається в одному із повідомлень, жінка оплатила рахунок за газ через ПриватБанк, однак Нафтогаз відмовляється приймати квитанцію. Причина — компанія не може брати інформацію з чеків про оплату щодо даних за адресою та ПІБ власника рахунка.

В українців виникають проблеми з оплатою за газ через ПриватБанк. Скриншот: ГК "Нафтогаз України"/Facebook

"Додатки банків не є нашим сервісом, і за коректність вказаних даних ми не відповідаємо", — зазначили у Нафтогазі.

Жінка у своїй скарзі попросила пояснити, чому компанія не вважає документом квитанцію про оплату, хоча у ній вказані дані споживача. У газопостачальній компанії зауважили у відповідь, що квитанція про оплату не є ідентифікацією клієнта, тому що інформація може підв'язуватись некоректно.

"Для перевірки інформації, будь ласка, зазначте Ваш особовий рахунок від ТОВ ГК "Нафтогаз України", повне ПІБ власника рахунку та адресу об'єкта газопостачання", — відповіли у Нафтогазі.

Що ще варто знати

Нещодавно Нафтогаз закликав своїх клієнтів вчасно актуалізовувати свої дані. Українцям, зокрема, потрібно попереджати компанію про певні зміни та оновлювати дані. Зробити це можна онлайн, на порталі gas.ua у розділі "Актуалізація даних".

Раніше ми розповідали, що українці у 2025 році оплачуватимуть третю платіжку за "блакитне паливо". Відомо, за яку послугу доведеться доплачувати.

Також деякі споживачі можуть менше платити за газ, якщо не користуються паливом. Дізнавайтесь, хто саме може здійснювати мінімальні платежі.