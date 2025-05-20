Підвищення тарифів на газ — у Нафтогазі відповіли, чи варто очікувати у 2025 році

Квитанція за ЖКП, гроші і газова плита. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році у публічному полі усе частіше з'являється інформація про те, що українцям переглянуть тарифи на житлово-комунальні послуги. Так, наприклад, деякі представники влади вже попереджали населення про можливі перебої у газопостачанні в осінньо-зимовий період 2025-2026 років — зокрема через обмеженість власного ресурсу та загрозу нових атак з боку РФ на енергетичну інфраструктуру.

У відповідь на інформаційний запит редакції Новини.LIVE у газопостачальній компанії "Нафтогаз" пояснили, чи очікувати змін у тарифах на газ.

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Тарифи на газ в Україні, як зазначають у Нафтогазі, перебуватимуть на рівні, встановленому до 24 лютого 2022 року. Так, ціна на природний газ впродовж дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому його припинять або скасують, не змінюватиметься для побутових споживачів, а також:

для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

для житлово-будівельних кооперативів.

Відповідь Нафтогазу на запит редакції. Фото: Новини.LIVE

Відповідь Нафтогазу на запит редакції. Фото: Новини.LIVE

Інші уповноважені співвласниками відповідно до законодавства особи, які шляхом самозабезпечення утримують системи автономного теплопостачання багатоквартирного будинку, що належать співвласникам на правах спільної сумісної власності у багатоквартирному будинку, в їхніх інтересах мають укласти договір про постачання природного газу для роботи газових котелень (дахових, прибудованих та/або таких, що розташовані на прибудинкових територіях).

Це необхідна умова для того, щоби співвласники багатоквартирного будинку були забезпечені природним газом для виробництва теплової енергії для населення після підписання з суб'єктом ринку природного газу.

Додамо, що переважна більшість побутових споживачів в Україні є клієнтами Нафтогазу. Вони платять за "блакитне паливо" по 7,96 грн за кубометр. Решта постачальників пропонують населенню різні тарифи.

Раніше повідомлялося, що Україна може не встигнути накопичити достатніх об'ємів газу до опалювального сезону 2025/2026 років. Усе через прорахунки на урядовому рівні.

Ще ми розповідали, з квітня 2024-го по квітень 2025-го тарифи на ЖКП в Україні суттєво зросли. Подорожчання у середньому склало 20,1%.