Нафтогаз назвав правила актуалізації даних клієнтів — що треба знати

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" зобов'язані слідкувати за актуалізацією даних. Українським споживачам дали рекомендації, кому потрібна та як правильно пройти відповідну процедуру.

Про це йдеться на офіційній сторінці ГК "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook.

Реклама

Читайте також:

Правила актуалізації даних

"Актуалізація даних не є простою формальністю. Це ваш ключ до безпеки й зручності обслуговування в нашій компанії", — зазначається у повідомленні.

Як пояснюють у компанії, клієнти повинні слідкувати за власними даними, тому в разі наявності певних змін потрібно оновити інформацію в системі ГК "Нафтогаз України". Для цього необхідно:

перейти на портал gas.ua у розділ "Актуалізація даних";

- пройти ідентифікацію, вказати номер особового рахунку та перші три літери прізвища власника;

- верифікуватись, ввівши номер телефону;

- ввести отриманий СМС-код або три останні цифри номера, з якого надійде дзвінок.

Ілюстрація. Джерело: Нафтогаз

заповнити заявку у будь-який з цих варіантів:

- через портал держпослуг "Дія";

- через ID.GOV.UA;

- самостійно на сайті.

сформувати файл заявки та підписати одним із способів: Дія.Підпис, КЕП або власноруч (необхідно роздрукувати, підписати, відсканувати та завантажити заяву на сайт);

відправити заявку та необхідні документи, дочекатися підтвердження успішної актуалізації.

Навіщо необхідне оновлення даних

Як пояснили в Нафтогазі, для громадян актуальність даних важлива з п'яти головних причин. Відповідна процедура необхідна для:

уникнення у майбутньому непорозумінь з документами;

отримання свіжої інформації за особовим рахунком;

забезпечення правильних нарахувань за спожитий ресурс;

отримання швидкого доступу до онлайн-послуг та можливості передавати дані лічильника;

наявність коректного та своєчасного інформування.

"Оновлення даних у ГК "Нафтогаз України" потрібне, щоб ви мали безперебійний доступ до онлайн-сервісів і отримували актуальні повідомлення за вашим особовим рахунком", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що українці отримають третю платіжку за газ у 2025 році. Вартість послуги за технічне обслуговування має різний діапазон: мінімально близько 100 грн, а максимально — 900 грн.

Також повідомлялося, чому іноді платіж за розподіл газу не зараховується на особовий рахунок. Споживачам пояснили, як діяти у разі незарахування грошей чи помилкової оплати на інший рахунок.