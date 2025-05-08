Доставка газу — в яку суму обійдеться послуга у травні 2025 року

Гроші та платіжка за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські споживачі кілька років поспіль платять за розподіл (доставку) природного газу. Відомо, як здійснюють розрахунок та скільки потрібно платити за відповідну послугу у травні 2025 року.

Про це йдеться у матеріалах Київгазу.

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Тарифи на послуги розподілу природного газу

У 2020 році в Україні змінився підхід в оплаті за газопостачання — кожному споживачеві почали надходити два рахунки до оплати:

один за постачання газу;

другий за розподіл (доставку) природного газу.

Це передбачено постановою №2080 Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Розрахунок вартості послуги доставки газу для кожного споживача відбувається за схемою: обсяг спожитого ресурсу за минулий газовий рік необхідно поділити на 12 місяців та помножити на ставку тарифу з ПДВ (20%) — 0,384 грн.

Як приклад: у Києві за період 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року клієнт із газовою плитою використав 150 куб. м. газу. Чинний тариф в АТ "Київгаз" становить разом з ПДВ(20%) 0,384 грн за 1 куб. м. на місяць.

Розрахунок щомісячної плати за доставку газу наступний: 150 куб.м/12 міс. х 0,384 грн. = 4,80 грн. Отже, щомісячна плата за розподіл для такого споживача становить 4,80 грн на місяць.

Тарифи у Києві. Джерело: Київгаз

Хто може менше платити за доставку газу

Ті споживачі, які не користуються природним газом, однак приєднані до мережі, можуть платити менше. Для таких випадків Нацкомісія встановила мінімальний платіж за доставку ресурсу.

"Він залежить від газового обладнання в помешканні споживача, зазначеного в проєктній документації на газифікацію житла", — додали у компанії.

Тобто, навіть якщо у житлі ніхто не мешкає, доведеться платити за мінімальний обсяг газу.

Раніше ми також розповідали, що Нафтогаз закликав споживачів природного газу актуалізувати дані. Оновлення інформації дасть змогу уникнути різноманітних проблем у майбутньому.

Також ми писали, що споживачі газу мають сплачувати окремий рахунок за його розподіл. Однак експерти пояснили, як взагалі може не платити за доставку блакитного палива у 2025 році.