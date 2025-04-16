В ПриватБанке затруднено расторжение сотрудничества с ФЛП — детали

Отделение банка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент государственного финучреждения "ПриватБанк" пожаловался не несовершенство системы расторжения сотрудничества с физлицами-предпринимателями (ФЛП). Речь идет о проблемах с закрытием сертификата от Аккредитованного центра сертификации ключей (АЦСК).

Об этом сообщается на портале "Минфин".

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Подробнее о расторжении сотрудничества ФЛП с ПриватБанком

Как рассказал один из клиентов, он сотрудничал с ПриватБанком как ФЛП около 12 лет. Однако решил закрыть свой аккаунт и перейти в другой банк на обслуживание по определенным причинам.

Однако оказалось, что эта процедура довольно сложная, ведь банк удалив аккаунт, не удалил сертификаты с АЦСК. Это вызвало путаницу и теперь он не имеет возможности подавать отчетность в Государственную налоговую службу (ГНС). Так, управление сертификатами до сих пор связано с авторизацией в ПриватБанке, тогда как налоговики используют последний активный сертификат.

Также клиент отметил, что в случае расторжения сотрудничества с банком — усложняется коммуникация по каналам связи.

"Для не клиентов ПриватБанка все каналы помощи закрыты, и фактически ты ничего не можешь с этой проблемой сделать, потому что они везде наставили AI роботов..." — говорится в обращении.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

Как аннулировать старые сертификаты

На портале отметили, что, учитывая такую проблему, пока что отчетность можно подавать старым способом — путем личного визита в Государственную налоговую службу. Также есть вариант — позвонить к самим налоговикам, где можно узнать, как аннулировать старый сертификат.

Кроме того, можно отправить письменное заявление заказным письмом в ПриватБанк с требованием аннулировать предыдущие сертификаты.

Что касается роботов в службе поддержки, то их можно обойти одной фразой. Так, бот может сразу соединить с оператором, если сказать слово "жалоба".

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк без предупреждений блокирует пенсионерам банковские карты с целью защиты от мошенников. Один из граждан пожаловался, что даже после разблокировки подобное может ждать повторно прямо в тот же день.

Также мы писали о механизме возврата денег. В частности, на портале ПриватБанка указано, что автоматически возвращают деньги в течение 14 суток после инкассации, однако в серьезных случаях следует ждать до 120 дней.