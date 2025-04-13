ПриватБанк після інкасації не дораховується грошей — подробиці

Людина з карткою та грошима біля термінала. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтові державного "ПриватБанку" відмовили у поверненні коштів після здійснення процедури інкасації. У чоловіка з невідомих причин платіжний термінал самообслуговування не зарахував кількатисячну суму гривень, однак надлишку після перевірки пристрою не виявили.

Про таку ситуацію повідомив один з громадян на порталі "Мінфін".

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Детальніше про зникнення грошей клієнта

Як розповів один з громадян, процедура з внесення національної валюти на картку не викликала жодних підозр. Чоловік поклав суму у 13,5 тис. грн, однак навіть за відсутності збоїв у терміналі, кошти на банківський рахунок не надійшли.

Громадянин кілька разів звертався до фінустанови з проханням повернення грошей, які забрав термінал, однак йому щоразу відмовляли. Там пояснили, що зайвої суми коштів під час здійснення процедури інкасації не виявили, порадили звертатись з відповідною проблемою до правоохоронних органів.

"Поклав кошти в термінал самообслуговування 13500 грн 20.03.25, кошти на рахунок не прийшли, подав заявку на повернення коштів, була відмова, подав повторну заяву — сказали проведуть інкасацію і повідомлять, ніхто не повідомив, зайшов в додаток і побачив знову відмову. Подзвонив оператору, він мені сказав, що була детальна перевірка і ніяких збоїв не виявлено, сказав звернутись до поліції стосовно цієї ситуації. Я не розумію, як проводиться інкасація, що не виявлено зайвих коштів", — йдеться у зверненні.

Джерело: Мінфін

Процедура повернення коштів

На сайті банку зазначається, що термін автоматичного повернення втрачених коштів становить не більше 14 діб після здійснення процедури інкасації. Якщо йдеться про картку іншого банку, то заяву треба подавати в іншій фінустанові, а термін повернення становитиме 45–120 днів.

Після подання клієнтом заявки на повернення коштів у банку чекають на результати інкасації пристрою. Протягом 1–7 днів клієнтів повідомляють про результати SMS-повідомленням.

Іноді факт збою за заявками може не підтверджуватися. Якщо клієнт з якоїсь причини не згоден з рішенням, він може звернутися:

на гарячу лінію 3700;

в чат "Допомога Онлайн".

Перевірити статус заявки можна на офіційному сайті ПриватБанку.

Іноді купюри в терміналі не доходять до касети з грошима, а застрягають в механізмі. Якщо купюроприймач викинув кошти, їх міг забрати хто завгодно, тому громадяни мають звертатися до правоохоронних органів, зазначили на порталі.

Раніше ми писали, що клієнтам ПриватБанку пропонують внести гроші на рахунок у разі перевипуску картки. Тоді як раніше відповідна процедура у фінустанові не передбачала такої вимоги.

Також ми повідомляли, що ПриватБанк надає кешбек за перекази через європейський фінансовий сервіс ZEN.COM на картки Mastercard. Завдяки цьому клієнти можуть отримати до 500 грн.