ПриватБанк блокує рахунки пенсіонерів — що треба знати

Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державної фінустанови "ПриватБанк" розповів про труднощі, які можуть чекати у фінустанові. Йдеться про кількаразове блокування рахунків, зокрема через систему захисту від шахраїв.

Про таку проблему повідомив один із клієнтів банку на порталі "Мінфін".

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Детальніше про блокування доступу до карток ПриватБанку

Так, українець розповів, що одного дня фінустанова без попереджень заблокувала банківську картку з грошима та всі наявні порожні картки. Зателефонувавши до оператора, стало відомо, що так спрацювала система захисту від шахраїв, які намагались отримати доступ до віртуальної картки.

Клієнт зауважив, що на картці, на яку спокусилися шахраї, не було коштів. Тоді як заблокували картку, де лежали на рахунку гроші.

Чоловікові довелося їхати з населеного пункту, який перебуває під постійними обстрілами, в інше місто, щоб розблокувати кошти. Після владнання ситуації, приїхавши додому, картку заблокували повторно. Громадян здивований такими діями банку щодо своїх клієнтів, адже доведеться знову долати велику відстань для розблокування рахунку.

"...Тепер навіть, щоб розблокувати, треба перевипустити картки, тому йти треба у відділення банку і стояти 1,5 години у черзі. Я це все зробив, бо доступу до грошей немає, а я пенсіонер. Що ви думаєте? Тільки я доїхав додому і вирішив перевірити Приват24, як його знову заблокували, це було 11 квітня 2025 року. Сьогодні 14 квітня, і я не маю доступу до своїх коштів, навіть сплатити комуналку немає можливості... Забув написати: в онлайн-допомозі нічого не допомогли, я хотів зняти з віртуальної картки залишок грошей, але і ті не віддали", — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Чому ПриватБанк може блокувати рахунки

Окрім захисту від шахраїв, банк може блокувати рахунки через фінмоніторинг. Так називають процедуру банку із виявлення протиправно отриманих доходів, запобігання фінансуванню тероризму.

Також ПриватБанк може ініціювати перевірку клієнтів через такі обставини:

регулярні перекази за кордон, отримання переказів з-за кордону;

транзакції з азартних ігор/лотерей;

у клієнта є зв’язки з Росією та Білоруссю;

клієнт зареєстрований за адресою масової реєстрації/вигаданою адресою;

сума витрат більша за розмір надходжень на банківську картку;

зарахування коштів від віртуальних активів (криптовалюти) на суму більшу за 30 тис. гривень;

постійне здійснення переказів та переведення в готівку;

переказ/отримання коштів, сума яких більша за зазначений особистий ліміт.

Раніше ми писали про процедуру повернення коштів. Зокрема, на сайті ПриватБанку зазначається, що автоматичне повернення втрачених коштів не може перевищувати 14 діб після інкасації, однак бувають серйозні випадки, коли треба чекати до 120 днів.

Також ми повідомляли про перевипуск картки. Так, у разі закінчення терміну дії — відповідний процес безплатний, проте якщо картку втрачено чи пошкоджено, можуть стягувати комісію.