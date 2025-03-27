У ПриватБанку пояснили, як клієнтам не платити зайві 240 грн

Розрахунок банківською картою. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деяким клієнтам державного "ПриватБанку" виставляють додаткову суму до сплати у 240 грн за рік. Йдеться про затверджену фінустановою комісію за обслуговування неактивних рахунків.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті банку.

Читайте також:

Детальніше про комісію за неактивні рахунки в ПриватБанку

Клієнти державного банку іноді скаржаться у соціальних мережах на значні комісії за картки, якими взагалі не користуються, проте представники банку радять ознайомитися з тарифами на порталі фінустанови.

Там вказано, що існує комісія за незакриті рахунки. Йдеться про "символічну" комісію для клієнтів, навіть якщо ті не користуються картками.

За правилами, якщо громадяни не використовують платіжні картки понад 12 місяців поспіль, то такі рахунки вважаються неактивними. Щомісячна комісія за такі рахунки становить 20 грн, а за рік — 240 грн.

"Комісія за розрахункове обслуговування неактивних рахунків, за якими 12 місяців поспіль не було операцій (відсутні всі активні рахунки) — 20 гривень щомісяця, але не більше залишків коштів на рахунку", — йдеться в матеріалах банку.

Як клієнтам уникнути стягнення коштів

Представники ПриватБанку пояснили, як клієнтам не витрачати зайве за неактивні рахунки.

Для цього необхідно лише вчасно закрити такий рахунок, якщо більше нема потреби користуватися послугами банку.

Це можна зробити, звернувшись особисто у будь-яке відділення банку.

Комісії в банку. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми писали, що в ПриватБанку пропонують весняні кешбеки за грошові перекази з карток. Максимально клієнтам виплачують до 3 тис. грн.

Також повідомлялося, що в ПриватБанку доступні пільги для нових бізнесменів за відкриття рахунків. Як заохочення — на три місяці скасовують абонплату.