У ПриватБанку ускладнене розірвання співпраці з ФОП — деталі

Відділення банку у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт державної фінустанови "ПриватБанк" поскаржився не недосконалість системи розірвання співпраці з фізособами-підприємцями (ФОП). Йдеться про проблеми із закриттям сертифіката від Акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК).

Про це повідомляється на порталі "Мінфін".

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Детальніше про розірвання співпраці ФОП з ПриватБанком

Як розповів один із клієнтів, він співпрацював з ПриватБанком як ФОП близько 12 років. Проте вирішив закрити свій акаунт та перейти до іншого банку на обслуговування з певних причин.

Проте виявилось, що ця процедура доволі складна, адже банк, видаливши акаунт, не видалив сертифікати з АЦСК. Це спричинило плутанину, і тепер він не має можливості подавати звітність до Державної податкової служби (ДПС). Так, управління сертифікатами досі пов’язане з авторизацією в ПриватБанку, тоді як податківці використовують останній активний сертифікат.

Також клієнт зауважив, що в разі розірвання співпраці з банком — ускладнюється комунікація за каналами зв'язку.

"Для не клієнтів ПриватБанку всі канали допомоги закриті, і фактично ти нічого не можеш з цією проблемою зробити, бо вони скрізь наставили AI роботів..." — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Як анулювати старі сертифікати

На порталі зазначили, що, з огляду на таку проблему, поки що звітність можна подавати старим способом — шляхом особистого візиту до Державної податкової служби. Також є варіант — зателефонувати до самих податківців, де можна дізнатися, як анулювати старий сертифікат.

Окрім того, можна надіслати письмову заяву рекомендованим листом до ПриватБанку з вимогою анулювати попередні сертифікати.

Щодо роботів у службі підтримки, то їх можна обійти однією фразою. Так, бот може одразу з'єднати з оператором, якщо сказати слово "скарга".

Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк без попереджень блокує пенсіонерам банківські картки з метою захисту від шахраїв. Один з громадян поскаржився, що навіть після розблокування подібне може чекати повторно прямо того ж дня.

Також ми писали про механізм повернення грошей. Зокрема, на порталі ПриватБанку вказано, що автоматично повертають гроші протягом 14 діб після інкасації, проте в серйозних випадках слід чекати до 120 днів.