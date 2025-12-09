Цены на пшеницу — как изменилась стоимость экспорта в декабре и что будет дальше

Урожай пшеницы. Фото: УНИАН

Мировой зерновой рынок не отличается стабильностью в декабре 2025 года, что влияет и на ситуацию в Украине. Так, цены на пшеницу снижаются, особенно на экспортном рынке.

Экспорт и цены на пшеницу

Стоимость зерновой упала после того, как трейдеры и экспортеры начали реже завозить продукцию в украинские порты. Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Spike Brokers, сначала на 5-6 долларов подешевела продовольственная пшеница, а фуражная пшеница потеряла в цене всего 1 доллар.

Дополнительно давит на цены ситуация на мировом рынке. Так, РФ увеличила количество предложений, параллельно появляются прогнозы относительно достаточного урожая пшеницы в Канаде и Австралии. Таким образом импортеры получили сигнал, что зерна будет достаточно.

Тем временем спотовый индекс на продовольственную пшеницу с поставкой в порт в течение 30 дней снизился на 4 доллара — до 216 долларов. Индекс фуражной пшеницы уменьшился на 1 доллар — до 209 долларов.

Напомним, в этом году урожай зерновых и масличных культур в Украине ожидается на уровне в 81,4 миллиона тонн. Прогнозируется, что экспорт составит более 34 млн тонн, однако с доставкой зерна за границу могут быть серьезные проблемы.

Так, если РФ продолжит бить по критической инфраструктуре — это повлечет логистические проблемы и снизит транспортные мощности для доставки зерна. Невозможность экспортировать достаточные объемы урожая не только приведет к убыткам украинских фермеров, но и сильно навредит украинской экономике и ее платежному балансу.

Ранее мы рассказывали, что на внутреннем рынке в Украине цены на пшеницу остаются неизменными. Эта ситуация является странной, поскольку зимой, как правило, зерно всегда дорожает. Узнавайте также, цена на какую культуру почти достигла отметки в 10 тыс. гривен за тонну.