Выплаты в 7 тыс. евро — какие условия программы поддержки от REDpreneurUA

Программа REDpreneurUA — как украинцам получить 7 тыс. евро
У украинских граждан есть возможность до 12 апреля 2025 года зарегистрироваться на финансовую помощь по программе REDpreneurUA. Те, кто будут отвечать условиям программы, получат по 7 тыс. евро.
Об этом говорится на портале Украинского Красного Креста.
Кто сможет получить 7 тыс. евро по программе REDpreneurUA
Как отмечается, в марте стартовала третья волна программы REDpreneurUA, которая является инициативой Украинского Красного Креста и Австрийского Красного Креста.
Проект призван поддержать микро- и малые предприятия в Украине, которые стремятся развить бизнес во время войны.
"REDpreneurUA помогает предпринимателям получить необходимые знания, навыки, финансирование и менторскую поддержку для устойчивого развития их бизнеса. Особый акцент делается на акселерацию действующих бизнесов, помогая им адаптироваться к новым условиям, найти новые рынки и расширить возможности", — сообщают в организации.
Также в рамках проекта будут доступны:
- образовательная программа в сотрудничестве со School of ME;
- инспирационные сессии по обучению предпринимательскому мышлению;
- менторская поддержка в течение всего периода обучения и после его завершения;
- воркшопы, мастер-классы с участием ведущих экспертов;
- нетворкинг/возможность для партнерства;
- акселерационная поддержка для бизнесов, с акцентом на финансовый рост.
Как присоединиться к программе поддержки бизнеса
Участие в программе REDpreneurUA могут принять физлица-предприниматели (ФЛП) и юридические лица, которые:
- проживают на территории Украины;
- имеют бизнес;
- есть желание развить бизнес, создав положительное социальное влияние;
- имеют уязвимости.
Для этого нужно заполнить специальную онлайн-анкету. Дедлайн регистрации — 12 апреля 2025 года.
"Все бизнесы, участвующие в программе, должны иметь социальную составляющую — способствовать развитию громад, создавать рабочие места, поддерживать уязвимые группы населения или решать важные социальные проблемы через свою деятельность", — уточняют организаторы.
Будут отобраны лучшие бизнесы, которым гарантируют предоставление гранта в 7 тыс. евро на развитие своего дела и длительную менторскую поддержку.
Все вопросы по программе можно уточнить, отправив письмо по е-адресу.
Программа реализуется при поддержке фонда "Neighbour in Need" (Австрия) и в сотрудничестве со School of ME.
Напомним, в 2025 году Сумская областная организация Общества Красного Креста окажет помощь уязвимым слоям граждан. По новой программе можно будет получить целевую финпомощь в 40 тыс. грн.
Также мы писали, что в марте украинки могут подать заявки на денежную помощь в 1 тыс. долларов. Речь идет о возможности представительницам женских организаций и предпринимательниц получить тревел-гранты.
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