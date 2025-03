Выплаты в 7 тыс. евро — какие условия программы поддержки от REDpreneurUA

Банкноты евровалюты в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У украинских граждан есть возможность до 12 апреля 2025 года зарегистрироваться на финансовую помощь по программе REDpreneurUA. Те, кто будут отвечать условиям программы, получат по 7 тыс. евро.

Об этом говорится на портале Украинского Красного Креста.

Читайте также:

Кто сможет получить 7 тыс. евро по программе REDpreneurUA

Как отмечается, в марте стартовала третья волна программы REDpreneurUA, которая является инициативой Украинского Красного Креста и Австрийского Красного Креста.

Проект призван поддержать микро- и малые предприятия в Украине, которые стремятся развить бизнес во время войны.

"REDpreneurUA помогает предпринимателям получить необходимые знания, навыки, финансирование и менторскую поддержку для устойчивого развития их бизнеса. Особый акцент делается на акселерацию действующих бизнесов, помогая им адаптироваться к новым условиям, найти новые рынки и расширить возможности", — сообщают в организации.

Также в рамках проекта будут доступны:

образовательная программа в сотрудничестве со School of ME;

инспирационные сессии по обучению предпринимательскому мышлению;

менторская поддержка в течение всего периода обучения и после его завершения;

воркшопы, мастер-классы с участием ведущих экспертов;

нетворкинг/возможность для партнерства;

акселерационная поддержка для бизнесов, с акцентом на финансовый рост.

Как присоединиться к программе поддержки бизнеса

Участие в программе REDpreneurUA могут принять физлица-предприниматели (ФЛП) и юридические лица, которые:

проживают на территории Украины;

имеют бизнес;

есть желание развить бизнес, создав положительное социальное влияние;

имеют уязвимости.

Для этого нужно заполнить специальную онлайн-анкету. Дедлайн регистрации — 12 апреля 2025 года.

"Все бизнесы, участвующие в программе, должны иметь социальную составляющую — способствовать развитию громад, создавать рабочие места, поддерживать уязвимые группы населения или решать важные социальные проблемы через свою деятельность", — уточняют организаторы.

Будут отобраны лучшие бизнесы, которым гарантируют предоставление гранта в 7 тыс. евро на развитие своего дела и длительную менторскую поддержку.

Все вопросы по программе можно уточнить, отправив письмо по е-адресу.

Программа реализуется при поддержке фонда "Neighbour in Need" (Австрия) и в сотрудничестве со School of ME.

Напомним, в 2025 году Сумская областная организация Общества Красного Креста окажет помощь уязвимым слоям граждан. По новой программе можно будет получить целевую финпомощь в 40 тыс. грн.

Также мы писали, что в марте украинки могут подать заявки на денежную помощь в 1 тыс. долларов. Речь идет о возможности представительницам женских организаций и предпринимательниц получить тревел-гранты.