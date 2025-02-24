Виплати на оплату оренди житла — хто і де отримає фінпідтримку на пів року

Фіндопомога на оплату оренди житла — хто і де отримає гроші
Українці можуть отримати грошову допомогу від Благодійного фонду "СОС Дитячі Містечка". Кошти нададуть на покриття фінансових витрат на оренду житла терміном до шести місяців.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійного фонду.
Умови програми допомоги на оплату оренди житла
Зазначається, що організація "СОС Дитячі Містечка" в рамках проєкту "Грошова підтримка" надасть цільову грошову благодійну допомогу на покриття витрат на оренду житла на пів року.
Виплати нададуть родинам та закладам, які виховують прийомних дітей. А саме:
- дитячим будинкам сімейного типу, де батьки-вихователі/мати- чи батько-вихователь є внутрішніми переселенцями;
- прийомним сімʼям, де прийомні батьки, прийомна мати/батько — внутрішньо переміщені особи;
- опікунам та піклувальникам з числа внутрішніх переселенців, до сімей яких були влаштовані неповнолітні діти;
- родинам внутрішніх переселенців з трьома та більше дітьми.
Проєкт з надання грошової цільової благодійної допомоги охоплює:
- м. Київ, Київську область;
- Полтавську область;
- Миколаївську область;
- Івано-Франківську область;
- Львівську область;
- Чернівецьку область;
- Чернігівську область;
- Закарпатську область.
Виплати доступні лише на тих територіях, де нема активних бойових дій.
Як отримати грошову допомогу від благодійників
Для того, щоб зареєструватися у програмі цільової грошової благодійної допомоги, офіційний представник сім’ї має звернутись за місцем проживання у службу у справах дітей.
Також необхідно заповнити онлайн-форму реєстрації на компенсацію витрат на оренду житла.
Організатори зауважують, що проєкт не передбачає надання грошової допомоги:
- на оплату комунальних послуг;
- інших платежів, пов'язаних з експлуатацією об'єкта оренди заявником.
Раніше ми писали, що українці можуть отримати виплати у Донецькій області. Проєкт реалізує громадська організація "Відповідальні громадяни" разом з Mercy Corps та за фінансової підтримки уряду Британії в рамках програми LIVES 3.0.
Також ми повідомляли, що в лютому можна отримати кілька видів фінансової допомоги. Гроші нададуть в одній з областей тим, хто постраждав внаслідок російської агресії.
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