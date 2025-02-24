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Фіндопомога на оплату оренди житла — хто і де отримає гроші

24 лютого 2025 11:05
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати на оплату оренди житла — хто і де отримає фінпідтримку на пів року
Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці можуть отримати грошову допомогу від Благодійного фонду "СОС Дитячі Містечка". Кошти нададуть на покриття фінансових витрат на оренду житла терміном до шести місяців. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби благодійного фонду.

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Умови програми допомоги на оплату оренди житла

Зазначається, що організація "СОС Дитячі Містечка" в рамках проєкту "Грошова підтримка" надасть цільову грошову благодійну допомогу на покриття витрат на оренду житла на пів року.

Виплати нададуть родинам та закладам, які виховують прийомних дітей. А саме:

  • дитячим будинкам сімейного типу, де батьки-вихователі/мати- чи батько-вихователь є внутрішніми переселенцями;
  • прийомним сімʼям, де прийомні батьки, прийомна мати/батько — внутрішньо переміщені особи;
  • опікунам та піклувальникам з числа внутрішніх переселенців, до сімей яких були влаштовані неповнолітні діти;
  • родинам внутрішніх переселенців з трьома та більше дітьми.

Проєкт з надання грошової цільової благодійної допомоги охоплює:

  • м. Київ, Київську область;
  • Полтавську область;
  • Миколаївську область;  
  • Івано-Франківську область;  
  • Львівську область;
  • Чернівецьку область;  
  • Чернігівську область;  
  • Закарпатську область.

Виплати доступні лише на тих територіях, де нема активних бойових дій.

Як отримати грошову допомогу від благодійників

Для того, щоб зареєструватися у програмі цільової грошової благодійної допомоги, офіційний представник сім’ї має звернутись за місцем проживання у службу у справах дітей. 

Також необхідно заповнити онлайн-форму реєстрації на компенсацію витрат на оренду житла.  

Організатори зауважують, що проєкт не передбачає надання грошової допомоги:

  • на оплату комунальних послуг;
  • інших платежів, пов'язаних з експлуатацією об'єкта оренди заявником.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати виплати у Донецькій області. Проєкт реалізує громадська організація "Відповідальні громадяни" разом з Mercy Corps та за фінансової підтримки уряду Британії в рамках програми LIVES 3.0.

Також ми повідомляли, що в лютому можна отримати кілька видів фінансової допомоги. Гроші нададуть в одній з областей тим, хто постраждав внаслідок російської агресії.

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