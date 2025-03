Виплати у 7 тис. євро — які умови програми підтримки від REDpreneurUA

Банкноти євровалюти у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В українських громадян є можливість до 12 квітня 2025 року зареєструватися на фінансову допомогу за програмою REDpreneurUA. Ті, хто відповідатимуть умовам програми, отримають по 7 тис. євро.

Про це йдеться на порталі Українського Червоного Хреста.

Хто зможе отримати 7 тис. євро за програмою REDpreneurUA

Як зазначається, у березні стартувала третя хвиля програми REDpreneurUA, що є ініціативою Українського Червоного Хреста та Австрійського Червоного Хреста.

Проєкт покликаний підтримати мікро- та малі підприємства в Україні, які прагнуть розвинути бізнес під час війни.

"REDpreneurUA допомагає підприємцям отримати необхідні знання, навички, фінансування та менторську підтримку для сталого розвитку їхнього бізнесу. Особливий акцент робиться на акселерацію діючих бізнесів, допомагаючи їм адаптуватися до нових умов, знайти нові ринки та розширити можливості", — повідомляють в організації.

Також у рамках проєкту будуть доступні:

освітня програма за співпраці зі School of ME;

інспіраційні сесії з навчання підприємницькому мисленню;

менторська підтримка упродовж всього періоду навчання та після його завершення;

воркшопи, майстер-класи за участі провідних експертів;

нетворкінг/можливість для партнерства;

акселераційна підтримка для бізнесів, з акцентом на фінансове зростання.

Як долучитися до програми підтримки бізнесу

Участь у програмі REDpreneurUA можуть взяти фізособи-підприємці (ФОП) та юридичні особи, які:

мешкають на території України;

мають бізнес;

є бажання розвинути бізнес, створивши позитивний соціальний вплив;

мають вразливості.

Для цього потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету. Дедлайн реєстрації — 12 квітня 2025 року.

"Усі бізнеси, що беруть участь у програмі, мають мати соціальну складову — сприяти розвитку громад, створювати робочі місця, підтримувати вразливі групи населення або вирішувати важливі соціальні проблеми через свою діяльність", — уточнюють організатори.

Будуть відібрані найкращі бізнеси, яким гарантують надання гранту у 7 тис. євро на розвиток своєї справи та тривалу менторську підтримку.

Усі питання щодо програми можна уточнити, надіславши листа за е-адресою.

Програму реалізовують за підтримки фонду "Neighbour in Need" (Австрія) та у співпраці зі School of ME.

