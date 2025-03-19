Виплати у 40 тис. грн — де в Україні відкрита реєстрація на допомогу

Людина тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі жителі Сумської області мають можливість подати заявки на фінансову допомогу від Товариства Українського Червоного Хреста. В рамках програми можна отримати по 40 тис. грн.

Про це інформує пресслужба Сумської обласної організації.

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Детальніше про програму допомоги від Червоного Хреста

Як зазначається, у 2025 році Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста продовжує надавати допомогу вразливим верствам населення регіону. У рамках нової ініціативи можна отримати цільову грошову допомогу в розмірі 40 тис. грн на запуск чи відновлення власної справи.

"Український Червоний Хрест за підтримки Шведського Червоного Хреста впроваджує "Програму підтримки життєдіяльності домогосподарств, що постраждали від наслідків війни", — повідомляють організатори.

Цьогоріч програму реалізують у Кролевецькій міській громаді Сумської області.

Допомогу отримають домогосподарства з найбільшою кількістю наявних вразливостей. Пріоритет матимуть такі домогосподарства:

сім'ї з опікою осіб похилого віку від 65 років, непрацездатних осіб з інвалідністю першої-другої групи​ та неповнолітніх сиріт;

родини, де є двоє і більше дітей до 18 років;

працездатні пенсіонери/працездатні особи з інвалідністю;

безробітні, які стоять на обліку Центру зайнятості;

внутрішні переселенці, які набули права власності на майно на території старостату, мешкають на новому місці останні шість місяців;

самотні батько чи матір;

демобілізовані після 24 лютого 2022 року;

родини з низьким фінансовим станом.

Як зареєструватися на фінансову допомогу

Зареєструватися на "Програму підтримки життєдіяльності домогосподарств, що постраждали від наслідків війни" можна, заповнивши онлайн-анкету у таких у старостинських округах з можливим розширенням на найближчі старостати:

Обтівському;

Реутинському;

Грузчанському.

Терміни подачі документів від заявників:

подача анкет — до 5 квітня 2025 року;

подача планів та пакета документів — до 5 травня 2025 року.

"Товариство Червоного Хреста є найбільшою гуманітарною організацією в Україні, яка однією із перших реагує на всі надзвичайні ситуації в країні і надає допомогу тим, хто найбільше її потребує", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запорізькій області діятиме мобільна бригада Благодійного фонду "Право на захист", що співпрацює з UNHCR Ukraine. Громадяни зможуть подати заявки на виплати.

Також ми писали, що до кінця цього місяця жителі Івано-Франківської області зможуть подати заявки на фіндопомогу. БФ "Карітас" виплатить по 14 тис. грн підприємцям.