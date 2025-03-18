Виплати для жінок — хто з українок отримає 1 тис. доларів

Купюри американської валюти в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українки, які є представницями жіночих організацій та займаються підприємництвом, можуть отримати тревел-гранти в 1 тис. доларів. Відкрито новий етап подачі заявок на отримання коштів від фонду "Жіночі можливості в Україні".

Про це йдеться на офіційній сторінці організації.

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"Мета конкурсу полягає в наданні підтримки жінкам, які працюють на благо суспільства через громадські/благодійні організації або власний бізнес, шляхом забезпечення можливостей для участі в міжнародних заходах, обміну досвідом, підвищення кваліфікації та розвитку своїх проєктів", — зазначається у повідомленні.

Подати заявки на участь у програмі зможуть:

офіційні недержавні жіночі громадські/благодійні організації з усіх регіонів України, представниці чи активістки не можуть бути учасницями та членами органів управління благодійних фондів;

фізособи-підприємниці для подальшої участі в виставках, конференціях, бізнес-навчаннях, виведення на зовнішні ринки своїх продуктів, товарів та послуг.

Організатори зазначають, що від однієї організації зможуть подати заявки на тревел-грант не більше двох осіб, які бажають взяти участь у одному й тому ж заході.

Перевагу у конкурсі зможуть отримати:

громадські/благодійні організації чи бізнес, який сприяє розвитку феміністичного руху чи гендерній рівності в країні;

лікарі, які займаються розвитком медичної справи та інноваційними підходами в Україні;

соціально відповідальний бізнес;

активісти, журналісти, які посилюють імідж країни у світі;

викладачі, власники мовних шкіл;

активісти, які захищають права людини;

бізнеси, агенції, які пропонують унікальний продукт на міжнародному ринку;

режисери, продюсери, які презентують проєкти українського виробництва за межами країни.

Як подати заявку на тревел-грант

Для того, щоб подати заявку за програмою тревел-грантів для представниць жіночих організацій та підприємиць, необхідно заповнити онлайн-анкету.

Бюджет заявки на грант дорівнює 1 тис. доларів з урахуванням податків. Кошти фонд виплатить за два рази:

перший транш — основну частину гранту у 70%;

другий транш — 30% гранту.

"Максимальна сума гранту затверджується фондом індивідуально після розглядання запиту на грант. Термін ухвалення рішення фондом – до 14 календарних днів", — йдеться у повідомленні.

Витрати, які може покрити тревел-грант:

транспортні — купівля квитків економ-класу;

проживання не більше семи діб;

збір для участі у певному заході;

оформлення страхування на час поїздки.

При цьому фонд не покриватиме витрати на подорож дітей, які можуть супроводжувати заявниць.

Нагадаємо, підприємці, які постраждали через війну, можуть отримати фіндопомогу у 3 тис. євро від міжнародної благодійної організації у березні 2025 року. Для цього потрібно відповідати деяким вимогам.

Також ми писали, що у Михайлівській, Петро-Михайлівській, Вільнянській громаді Запорізької області працюватиме мобільна бригада Благодійного фонду "Право на захист". Організація збиратиме заявки на виплати від UNHCR Ukraine.