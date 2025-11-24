Видео
Видео

Продажа ОВГЗ в ПриватБанке — что не так с услугой

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 07:01
обновлено: 00:43
ПриватБанк и продажа ОВГЗ — о какой проблеме рассказал клиент банка
Офис ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Деньги за продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) могут не зачислить вовремя в ПриватБанке. По регламенту, средства должны поступить в тот же день, когда состоялась операция, однако на самом деле это не так.

Об этом сообщил один из клиентов банка на портале "Минфин".

Читайте также:

Продажа ОВГЗ в ПриватБанке

Как сообщил пользователь с ником Scopru, 21 ноября 2025 года в 9-00 им была подана заявка на досрочную продажу ОВГЗ. Клиент отмечает, что если обращение подать до 13-00, то операция выполняется в течение рабочего дня.

"Но деньги так и не зачислили", — написал Scopru.

Мужчина вечером обратился в чат, где создали заявку, но связаться со специалистом получится только в понедельник, 24 ноября.

"В веб версии не нашел где можно посмотреть статус поданной заявки. Непонятно почему в чате не могут помочь по ОВГЗ, а отправляют к отдельному специалисту", — отметил автор.

О чем еще стоит знать

Напомним, клиентам ПриватБанка присылают фишинговые письма киберпреступники. В банке предупредили, что во вложениях могут содержаться вредоносные файлы или подозрительные ссылки — их опасно открывать или устанавливать на компьютер.

"Мошенники пытаются установить на компьютеры вирусные программы, чтобы получить доступ к документам или счетам. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и не открывайте ничего подозрительного", — говорится в сообщении",

ПриватБанк просит клиентов, в случае получения подозрительных писем, отправлять их через удобный канал коммуникации: https://privatbank.ua/about/contacts.

Ранее стало известно, что некоторые клиенты ПриватБанка не могут тратить денежную компенсацию, полученную по программе "Пакет малыша". Так, одной клиентке банк блокирует все операции. Еще мы писали, как правильно оформить "Зимние 6500" в ПриватБанке. Известно, каких правил должны придерживаться украинцы.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
