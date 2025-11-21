Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Мошенники используют ПриватБанк — как обманывают клиентов

Мошенники используют ПриватБанк — как обманывают клиентов

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 20:32
обновлено: 20:32
Мошенники шлют письма от имени ПриватБанка — как понять, что это подделка
Приложение Приват24 на телефоне. Фото: Новини.LIVE

Киберпреступники продолжают придумывать различные схемы, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным клиентов ПриватБанка. Так, сейчас мошенники активизировали рассылку фишинговых писем — электронных сообщений, замаскированных под официальные письма от финансовых или госучреждений.

В них могут быть вредоносные файлы или подозрительные ссылки, сообщает пресс-служба банка.

Реклама
Читайте также:

Фишинговые "письма от ПриватБанка"

Клиентов предупредили, что эти письма не имеют никакого отношения к ПриватБанку.

"Мошенники пытаются установить на компьютеры вирусные программы, чтобы получить доступ к документам или счетам. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и не открывайте ничего подозрительного", — говорится в сообщении.

Клиентов призывают в случае получения подобного контента отправлять его через удобный канал коммуникации: https://privatbank.ua/about/contacts

Подать заявку о мошенничестве также можно самостоятельно с помощью Приват24 для бизнеса, в разделе "Коммуникации" — "Подать на мошенничество".

В банке также напомнили о ключевых правилах информационной безопасности:

  1. Не храните электронные подписи и пароли на персональных компьютерах, в браузерах или других программах.
  2. Подписывайте платежи квалифицированной электронной подписью (КЭП) — SmartID.
  3. Проверяйте информацию на официальных сайтах, обращайтесь в поддержку банка в верифицированные каналы коммуникаций.
  4. Не загружайте файлы от неизвестных адресатов и не переходите по подозрительным ссылкам.
  5. Установите антивирус и своевременно обновляйте его.
  6. Используйте двухэтапную проверку для входа на почту и в банковские приложения.
  7. Запретите или ограничьте возможность удаленной замены SIM-карты у мобильного оператора.
  8. Станьте персонифицированным абонентом, зарегистрировав свой номер у оператора.
  9. Не используйте одинаковые пароли на разных платформах.

О чем еще стоит знать

Напомним, клиенты, если хранят на банковских счетах определенные суммы денег, должны разбираться в основных опасных схемах, которые могут привести к противоправному списанию. Так, если знать, как работают мошенники — это поможет обезопасить собственные счета.

Схемы постоянно совершенствуют, поэтому ориентироваться в этом является обязанностью граждан. В частности, нельзя:

  1. Открывать неизвестные ссылки. Особенно распространенными схемами на сегодня является мошенничество под видом предоставления соцвыплат, перечисления финпомощи или регистрации для выигрышей.
  2. Вводить реквизиты платежных карт на незнакомых/подозрительных интернет-сайтах.
  3. Подтверждать платежи/операции, если их не совершали.

Также ни в коем случае не надо разглашать три цифры на обороте платежной карты, а еще коды и одноразовые пароли как финучреждений, так и мобильных операторов, пин-коды к карте.

Ранее мы рассказывали, почему снять наличные в банкоматах ПриватБанка может быть сложно. Клиенты рассказывают о собственных ситуациях, которые с ними возникали. Также мы писали о сроке действия карт ПриватБанка. Известно, кому из клиентов надо заказывать новые.

ПриватБанк деньги мошенничество банк мошенники
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации