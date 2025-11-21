Мошенники шлют письма от имени ПриватБанка — как понять, что это подделка

Мошенники используют ПриватБанк — как обманывают клиентов
Киберпреступники продолжают придумывать различные схемы, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным клиентов ПриватБанка. Так, сейчас мошенники активизировали рассылку фишинговых писем — электронных сообщений, замаскированных под официальные письма от финансовых или госучреждений.
В них могут быть вредоносные файлы или подозрительные ссылки, сообщает пресс-служба банка.
Фишинговые "письма от ПриватБанка"
Клиентов предупредили, что эти письма не имеют никакого отношения к ПриватБанку.
"Мошенники пытаются установить на компьютеры вирусные программы, чтобы получить доступ к документам или счетам. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и не открывайте ничего подозрительного", — говорится в сообщении.
Клиентов призывают в случае получения подобного контента отправлять его через удобный канал коммуникации: https://privatbank.ua/about/contacts
Подать заявку о мошенничестве также можно самостоятельно с помощью Приват24 для бизнеса, в разделе "Коммуникации" — "Подать на мошенничество".
В банке также напомнили о ключевых правилах информационной безопасности:
- Не храните электронные подписи и пароли на персональных компьютерах, в браузерах или других программах.
- Подписывайте платежи квалифицированной электронной подписью (КЭП) — SmartID.
- Проверяйте информацию на официальных сайтах, обращайтесь в поддержку банка в верифицированные каналы коммуникаций.
- Не загружайте файлы от неизвестных адресатов и не переходите по подозрительным ссылкам.
- Установите антивирус и своевременно обновляйте его.
- Используйте двухэтапную проверку для входа на почту и в банковские приложения.
- Запретите или ограничьте возможность удаленной замены SIM-карты у мобильного оператора.
- Станьте персонифицированным абонентом, зарегистрировав свой номер у оператора.
- Не используйте одинаковые пароли на разных платформах.
О чем еще стоит знать
Напомним, клиенты, если хранят на банковских счетах определенные суммы денег, должны разбираться в основных опасных схемах, которые могут привести к противоправному списанию. Так, если знать, как работают мошенники — это поможет обезопасить собственные счета.
Схемы постоянно совершенствуют, поэтому ориентироваться в этом является обязанностью граждан. В частности, нельзя:
- Открывать неизвестные ссылки. Особенно распространенными схемами на сегодня является мошенничество под видом предоставления соцвыплат, перечисления финпомощи или регистрации для выигрышей.
- Вводить реквизиты платежных карт на незнакомых/подозрительных интернет-сайтах.
- Подтверждать платежи/операции, если их не совершали.
Также ни в коем случае не надо разглашать три цифры на обороте платежной карты, а еще коды и одноразовые пароли как финучреждений, так и мобильных операторов, пин-коды к карте.
