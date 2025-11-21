Мошенники шлют письма от имени ПриватБанка — как понять, что это подделка

Приложение Приват24 на телефоне. Фото: Новини.LIVE

Киберпреступники продолжают придумывать различные схемы, чтобы получить доступ к конфиденциальным данным клиентов ПриватБанка. Так, сейчас мошенники активизировали рассылку фишинговых писем — электронных сообщений, замаскированных под официальные письма от финансовых или госучреждений.

В них могут быть вредоносные файлы или подозрительные ссылки, сообщает пресс-служба банка.

Фишинговые "письма от ПриватБанка"

Клиентов предупредили, что эти письма не имеют никакого отношения к ПриватБанку.

"Мошенники пытаются установить на компьютеры вирусные программы, чтобы получить доступ к документам или счетам. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и не открывайте ничего подозрительного", — говорится в сообщении.

Клиентов призывают в случае получения подобного контента отправлять его через удобный канал коммуникации: https://privatbank.ua/about/contacts

Подать заявку о мошенничестве также можно самостоятельно с помощью Приват24 для бизнеса, в разделе "Коммуникации" — "Подать на мошенничество".

В банке также напомнили о ключевых правилах информационной безопасности:

Не храните электронные подписи и пароли на персональных компьютерах, в браузерах или других программах. Подписывайте платежи квалифицированной электронной подписью (КЭП) — SmartID. Проверяйте информацию на официальных сайтах, обращайтесь в поддержку банка в верифицированные каналы коммуникаций. Не загружайте файлы от неизвестных адресатов и не переходите по подозрительным ссылкам. Установите антивирус и своевременно обновляйте его. Используйте двухэтапную проверку для входа на почту и в банковские приложения. Запретите или ограничьте возможность удаленной замены SIM-карты у мобильного оператора. Станьте персонифицированным абонентом, зарегистрировав свой номер у оператора. Не используйте одинаковые пароли на разных платформах.

