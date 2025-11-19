У ПриватБанку пояснили, як уникнути труднощів з оформленням зимової тисячі

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У деяких клієнтів державного "ПриватБанку" спостерігаються труднощі з оформленням 1 тис. грн за програмою "Зимова підтримка" на картки "Національний кешбек" у мобільному застосунку "Дія". У фінустанові дали пояснення, як діяти у такому випадку.

Про це повідомили у пресслужбі ПриватБанку на сторінці у соцмережі Facebook.

Що треба знати про "Зимову підтримку" для клієнтів ПриватБанку

З 15 листопада 2025 року для українців відкрили можливість оформлення фінансової допомоги в 1 тис. грн за програмою "Зимова підтримка". Отримати виплати можна в ПриватБанку.

Для того, щоб подати заявку через "Дію", необхідно:

Зайти в розділ "Сервіси"; Обрати "Допомога від держави"; Натиснути на послугу "Зимова Підтримка"; Внести дані; Обрати картку "Нацкешбек" ПриватБанку.

Як зазначили у банку, скористатися відповідним форматом оформлення допомоги можна тим, хто перебуває в Україні.

Грошову допомогу можна витрачати на товари українського виробництва: продукти харчування, окрім підакцизних, а також на медикаменти та книги. Можна оплачувати поштові й комунальні послуги та робити благодійні внески, здійснювати покупки в інтернеті, якщо немає можливості оплачувати в пос-терміналах.

Проблеми з оформленням допомоги та як діяти

Як свідчить інформація у соцмережі, у деяких клієнтів ПриватБанку виникають проблеми з оформленням виплат. Одна з громадянок розповіла, що в самому застосунку "Дія". висвічується "помилка".

"Не можу зайти в Дію, пише, що помилка. Видно, через те, що багато людей одразу заходять", — йдеться у повідомленні.

Низка клієнтів підтвердили, що теж зіткнулися аналогічними проблемами.

У ПриватБанку відповіли, зазначивши, що такі труднощі можуть виникати через велике навантаження. У зв'язку з цим державні реєстри можуть працювати нестабільно. Громадяни можуть спробувати подати заявку повторно згодом, адже запити дозволяється робити до майже кінця грудня 2025 року.

"Радимо спробувати подати заяву трохи пізніше. Подати заяву на виплату можна до 24 грудня. Може бути через велике навантаження на державні реєстри. Спробуйте ще раз пізніше", — пояснили у банку.

Щодо оформлення заявки за допомогою "Дії", то це передбачено умовами програми. У разі появи проблем із самим застосунком, варто звернутись безпосередньо до технічної підтримки даного сервісу.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк у Fb

