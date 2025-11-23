ПриватБанк и компенсация за "Пакунок малыша" — какая проблема ждет клиентов банка

Человек вставляет карточку в банкомат. Фото: Новини.LIVE

Клиентам государственного ПриватБанка могут блокировать попытки оплатить товары деньгами, которые были выплачены на специальный счет в рамках единовременного пособия "Пакунок малыша". Речь идет о сумме в более чем 7 тысяч гривен.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале "Минфин" в разделе, в котором граждане рассказывают о проблемах с банками.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о проблеме с выплатой компенсации за "Пакунок малыша" в ПриватБанке

Так, одна из гражданок, которая получила денежную компенсацию вместо "Пакунка малыша" рассказала, что уже два месяца не может купить за эти деньги необходимые товары. Операцию, по ее словам, банк блокирует "в целях безопасности".

Реклама

"Обращаешься и в чат, и на 3700, толку мало... постоянно кормят завтраками, что вот-вот "ит-специалисты" что-то решат", — написали женщина.

Она отметила, что после многих обращений банк предоставил ей новый ответ: попробуйте в декабре.

Реклама

"Потом скажут: попробуйте еще когда-то, дождусь, что и средства заберут", — говорится в сообщении.

Отреагировал ли на жалобу ПриватБанк

По состоянию на вечер субботы, 22 ноября, никто из представителей ПриватБанка не отреагировал на обращение клиентки.

Реклама

Что такое "Пакунок малыша"

"Пакунок малыша" — это единовременная помощь от государства для семей, в которых недавно родился ребенок. В нем есть необходимые младенцу вещи, выдают его сразу в роддоме после рождения ребенка. Однако у родителей есть возможность отказаться от "Пакунок малыша" и получить денежную компенсацию — 7 689 гривен. Средства начислят на специальный счет, открытый в уполномоченном банке.

Ранее мы писали, выплачивает ли ПриватБанк "Зимнюю поддержку" за 2024 год. Дело в том, что есть украинцы, которые в прошлом году по каким-то причинам не получили госпомощь. В банке объяснили, можно ли получить прошлогодние выплаты в 2025 году. Еще мы рассказывали, что в ПриватБанке действует программа скидок в размере 30% на медицинские услуги. Однако присоединиться к акции могут не все клиенты учреждения.