Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы "Зимние 6500" в ПриватБанке — какие правила оформления помощи

"Зимние 6500" в ПриватБанке — какие правила оформления помощи

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 07:01
обновлено: 00:25
В ПриватБанке назвали правила оформления зимних 6,5 тыс. грн
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE

Клиентам государственного "ПриватБанка" стала доступна возможность зарегистрироваться в государственной программе "Зимняя Поддержка". В ее рамках наиболее уязвимым категориям украинцев начислят 6,5 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба госбанка.

Реклама
Читайте также:

Кто из клиентов ПриватБанка получит "Зимние 6500"

Как отмечается, подать заявку на оформление зимних выплат на "Дія.Карту" ПриватБанка смогут те граждане, которые больше всего пострадали от агрессии РФ и необходима усиленная забота со стороны государства.

В частности, воспользоваться возможностью получить "зимние 6,5 тыс. грн" смогут три ключевые категории граждан, в частности:

  1. Родители/законные представители, которым государство предоставляет соцвыплаты: детям под опекой или попечительством, детям с инвалидностью, детям-воспитанникам приемных семей и детдомов семейного типа, детям переселенцев, имеющих выплаты на проживание, несовершеннолетним детям из малообеспеченных семей;
  2. Людям с инвалидностью первой группы из числа переселенцев;
  3. Одиноким пенсионерам, которым предоставляется надбавка на уход.

Как и до какого времени можно подавать заявки

По информации банка, те граждане, которые подпадают под вышеуказанные критерии, получат специальное push-уведомление в мобильном приложении "Дія". В оповещении будет содержаться приглашение для того, чтобы подать заявку.

После этого можно сделать соответствующий запрос в несколько кликов в "Дії". А именно:

  • необходимо выбрать опцию "Сервисы";
  • перейти в раздел "Зимняя поддержка"
  • нажать пункт "Зимние 6500".
  • указать "Дія.Карту" ПриватБанка для начисления средств.

В банке отметили, что "Дія.Карта" является универсальной банковской картой, которую запустили специально для получения различных госвыплат. В приложении "Приват24" открыть ее можно в цифровом виде за считанные минуты.

Граждане могут подавать заявки на выплаты до 17 декабря 2025 года.

Средства поступят на счет со спецрежимом использования "Зимние 6500" цифровой карты "Дія.Карта" ПриватБанка. Они имеют целевое назначение, поэтому использовать можно на безналичную оплату теплой одежды, обуви, медикаментов и витаминов в течение 180 дней.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке можно подать заявку на помощь в 1 тыс. грн. В финучреждении объяснили, можно ли дополучить прошлогодние выплаты.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке можно делать международные переводы по сниженной стоимости до конца января следующего года. Однако такая возможность распространяется не на все переводы.

выплаты ПриватБанк деньги банки денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации