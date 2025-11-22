В ПриватБанке назвали правила оформления зимних 6,5 тыс. грн

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE

Клиентам государственного "ПриватБанка" стала доступна возможность зарегистрироваться в государственной программе "Зимняя Поддержка". В ее рамках наиболее уязвимым категориям украинцев начислят 6,5 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба госбанка.

Кто из клиентов ПриватБанка получит "Зимние 6500"

Как отмечается, подать заявку на оформление зимних выплат на "Дія.Карту" ПриватБанка смогут те граждане, которые больше всего пострадали от агрессии РФ и необходима усиленная забота со стороны государства.

В частности, воспользоваться возможностью получить "зимние 6,5 тыс. грн" смогут три ключевые категории граждан, в частности:

Родители/законные представители, которым государство предоставляет соцвыплаты: детям под опекой или попечительством, детям с инвалидностью, детям-воспитанникам приемных семей и детдомов семейного типа, детям переселенцев, имеющих выплаты на проживание, несовершеннолетним детям из малообеспеченных семей; Людям с инвалидностью первой группы из числа переселенцев; Одиноким пенсионерам, которым предоставляется надбавка на уход.

Как и до какого времени можно подавать заявки

По информации банка, те граждане, которые подпадают под вышеуказанные критерии, получат специальное push-уведомление в мобильном приложении "Дія". В оповещении будет содержаться приглашение для того, чтобы подать заявку.

После этого можно сделать соответствующий запрос в несколько кликов в "Дії". А именно:

необходимо выбрать опцию "Сервисы";

перейти в раздел "Зимняя поддержка"

нажать пункт "Зимние 6500".

указать "Дія.Карту" ПриватБанка для начисления средств.

В банке отметили, что "Дія.Карта" является универсальной банковской картой, которую запустили специально для получения различных госвыплат. В приложении "Приват24" открыть ее можно в цифровом виде за считанные минуты.

Граждане могут подавать заявки на выплаты до 17 декабря 2025 года.

Средства поступят на счет со спецрежимом использования "Зимние 6500" цифровой карты "Дія.Карта" ПриватБанка. Они имеют целевое назначение, поэтому использовать можно на безналичную оплату теплой одежды, обуви, медикаментов и витаминов в течение 180 дней.

