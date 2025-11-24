ПриватБанк і продаж ОВДП — про яку проблему розповів клієнт банку

Офіс ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Гроші за продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) можуть не зарахувати вчасно у ПриватБанку. За регламентом, кошти мають надійти того ж дня, коли відбулася операція, однак насправді це не так.

Про це повідомив один із клієнтів банку на порталі "Мінфін".

Продаж ОВДП у ПриватБанку

Як повідомив користувач з ніком Scopru, 21 листопада 2025 року о 09:00 ним була подана заявка на достроковий продаж ОВДП. Клієнт зазначає, що якщо звернення подати до 13:00, то операція виконується впродовж робочого дня.

"Але гроші так і не зарахували", — написав Scopru.

Чоловік ввечері звернувся в чат, де створили заявку, але зв'язатися з фахівцем вийде лише у понеділок, 24 листопада.

"У вебверсії не знайшов, де можна подивитися статус поданої заявки. Незрозуміло чому в чаті не можуть допомогти по ОВДП, а відправляють до окремого спеціаліста", — зазначив дописувач.

Нагадаємо, клієнтам ПриватБанку надсилають фішингові листи кіберзлочинці. В банку попередили, що у вкладеннях можуть міститися шкідливі файли або підозрілі посилання — їх небезпечно відкривати чи встановлювати на комп'ютер.

"Шахраї намагаються встановити на комп’ютери вірусні програми, щоб отримати доступ до документів або рахунків. Тому, будь ласка, будьте уважними й не відкривайте нічого підозрілого", — йдеться у повідомленні.

ПриватБанк просить клієнтів, у разі отримання підозрілих листів, надсилати їх через зручний канал комунікації: https://privatbank.ua/about/contacts.

Раніше стало відомо, що деякі клієнти ПриватБанку не можуть витрачати грошову компенсацію, отриману за програмою "Пакунок малюка". Так, одній клієнтці банк блокує усі операції. Ще ми писали, як правильно оформити "Зимові 6500" у ПриватБанку. Відомо, яких правил повинні дотримуватися українці.