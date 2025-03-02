Лизинг авто в ПриватБанке — что должны знать украинцы

Отделение ПриватБанка. Фото: УНИАН

Государственное финучреждение "ПриватБанк" продолжает предоставлять своим клиентам кредиты или лизинг на имущество, хотя банк находится в реестре должников, поэтому получить свою покупку украинцам практически нереально. Недавно такая проблема произошла у клиента, который проходит службу в ВСУ.

Об этом говорится в жалобе, которая появилась на портале "Минфин".

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Как рассказал мужчина, он приобрел автомобиль в лизинг через "ПриватБанк". Клиент полностью выплатил расчет, без просрочек платежей, после чего банк предоставил ему подтверждающие документы.

"Я пошел в сервисный центр, а там выяснилось, что "ПриватБанк" в реестре должников, поэтому я не могу оформить автомобиль на себя", — рассказал мужчина.

Скриншот. Фото: Минфин

Клиент отмечает, что банк не предупреждал, что существуют такие проблемы. К тому же мужчина сейчас служит в Вооруженных силах Украины, поэтому оформлял автомобиль по доверенности, за которую платил деньги.

Одна из услуг ПриватБанка станет платной

С 1 января 2025 года украинцы будут платить 80 грн, если захотят отправить банковскую карту в другой регион. Появится дифференцированный тариф за организацию услуги по международной доставке перевыпущенных карт. Комиссия за такой сервис со следующего года будет разниться в зависимости от страны.

Ранее мы рассказывали, что у украинцев возникают проблемы с оплатой ЖКХ в "Приват 24". Так, некоторые клиенты не могут осуществить расчет.

Также мы писали, что "ПриватБанк" может без предупреждений разорвать сотрудничество с клиентами. Это может случиться в случае необновления данных в приложении "Приват24".