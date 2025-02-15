ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнткою через збій у Приват24

Мобільний застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" без попереджень розірвав співпрацю з клієнткою після оновлення даних. Виявилося, що це сталося через збій в застосунку "Приват24".

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишити відгуки про роботу банків.

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Блокування рахунків у ПриватБанку

В одному з повідомлень зазначається, що клієнтка банку була задоволена обслуговуванням тривалий час, доки не отримала цього року лист про необхідність пройти актуалізацію даних. Жінка внесла всю необхідну інформацію, проте згодом отримала анкету повторно. Вона оновила дані знову, однак через деякий час банк без пояснень припинив з нею співпрацю.

"Через тиждень мені прийшло ще одне таке ж повідомлення про актуалізацію даних, які я знову пройшла і натиснула зберегти анкету. У січні місяці я різко не змогла розплатитися у ветклініці терміналом, зайшла відразу в Приват24, а мене звідти викинуло. На гарячій лінії мені відповіли, що банк розірвав зі мною договір без попередження. І я так розумію без причини, бо мені її не назвали. Понад 10 років роботи з ПриватБанком...", — повідомила клієнтка.

У банку так і не вказали, що саме було порушено з її боку. Згодом у службі підтримки повідомили, що у застосунку стався збій, тому дані анкети не збереглися.

"Досі причина розриву незрозуміла, в листі зазначено, що нібито не оновила дані, хоча я відповідала на ці запитання анкети 2-3 рази! Але був якийсь збій у "Приват24" і вони просто не збереглися. Так мені відповів потім уже оператор 3700... Помилка в їхньому додатку, а винною зробили мене", — додала громадянка.

Що буде з коштами клієнтки на рахунку в ПриватБанку

На порталі у ПриватБанку не відповіли на звернення. На аналогічні ситуації у питанні припинення співпраці у фінустанові повідомляли, що всі заходи здійснюють відповідно до внутрішніх процедур в рамках правил фінансового моніторингу в Україні.



Клієнтці, як і іншим, надали право вивести кошти на рахунок іншої фінустанови після блокування рахунків.

Для цього необхідно надати пакет документів та інформації:

реквізити рахунку, що відкритий в іншому банку на ім’я клієнта;

документи, де підтверджується повноваження розпоряджатись рахунками;

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

заяву про перерахунок залишків коштів.

Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

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