Лізинг авто у ПриватБанку — що мають знати українці

Відділення ПриватБанку. Фото: УНІАН

Державна фінустанова "ПриватБанк" продовжує надавати своїм клієнтам кредити або лізинг на майно, хоча банк перебуває у реєстрі боржників, тож отримати свою покупку українцям практично нереально. Нещодавно така проблема сталася у клієнта, який проходить службу у ЗСУ.

Про це йдеться у скарзі, яка з′явилася на порталі "Мінфін".

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Що не так з лізингом, оформленим у "ПриватБанку"

Як розповів чоловік, він придбав автомобіль у лізинг через "ПриватБанк". Клієнт повністю виплатив розрахунок, без прострочень платежів, після чого банк надав йому підтверджуючі документи.

"Я пішов у сервісний центр, а там з’ясувалося, що ПриватБанк" у реєстрі боржників, тож я не можу оформити автомобіль на себе", — розповів чоловік.

Скриншот. Фото: Мінфін

Клієнт зазначає, що банк не попереджав, що існують такі проблеми. До того ж чоловік наразі служить у Збройних силах України, тож оформлював автомобіль за довіреністю, за яку платив гроші.

Одна з послуг ПриватБанку стане платною

З 1 січня 2025 року українці платитимуть 80 грн, якщо захочуть відправити банківську картку в інший регіон. З′явиться диференційований тариф за організацію послуги з міжнародної доставки перевипущених карт. Комісія за такий сервіс з наступного року буде різнитися залежно від країни.

Раніше ми розповідали, що в українців виникають проблеми з оплатою ЖКГ у "Приват 24". Так, деякі клієнти не можуть здійснити розрахунок.

Також ми писали, що "ПриватБанк" може без попереджень розірвати співпрацю з клієнтами. Це може трапитися у разі неоновлення даних у застосунку "Приват24".