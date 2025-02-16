"єВідновлення" 2025 — чому українцям блокують купівлю квартир

Вивіска ПриватБанку на одній з будівель. Фото: УНІАН

В українців, які під час повномасштабної війни втратили власне житло, виникають проблеми з купівлею нерухомості в рамках програми "єВідновлення". Наприклад, державний банк "ПриватБанк" блокує проведення такої операції.

Повідомлення про це з'явилося на порталі "Мінфін", де українці розповідають про роботу банків.

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"єВідновлення" у "ПриватБанку" — чому клієнт не може купити житло

Як зазначається в одному з повідомлень, "ПриватБанк" заблокував гроші, які призначалися на купівлю квартири. За словами автора повідомлення, причиною цього стало те, що фінансовий моніторинг у "ПриватБанку" не може пройти 70-річна жінка.

"Банку завжди потрібні нові документи. Продавець, жінка 70 років, дуже нервує — це небезпечно. Про те, що вона не пройшла фінмоніторинг вона дізналася лише за два дні після того, як "Приват" відхилив платіж", — йдеться у повідомленні.

До того ж українець зауважує, що "ПриватБанк" і без того створює своїм клієнтам безліч проблем, а співробітники банку недбало ставляться до виконання своїх службових обов'язків.

"єВідновлення" — кому дають компенсацію на придбання нового житла

У 2025 році українці, житло яких було знищене чи пошкоджене під час бойових дій проти російської армії, зможуть отримати компенсації від держави у вигляді сертифікатів.

Отримати компенсацію за програмою "єВідновлення" зможуть внутрішньо переміщені особи, у яких:

знищене житло було єдиним та розташоване на підконтрольній Україні території;

є право власності на знищене житло, воно зареєстроване в Держреєстрі речових прав;

є довідка взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

Зауважимо, що українці проживають у правовій державі, тому вони можуть стати власниками житла не тільки після купівлі, а й шляхом спадщини або дарування. Це стосується будь-якої нерухомості.

Також ми розповідали, що відтоді, як між РФ та Україною спалахнула повномасштабна війна, усього кілька родин внутрішньопереміщених осіб отримали житло у Києві. У Раді ВПО при місцевій владі пояснили, чому так сталося.