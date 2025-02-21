ПриватБанк почне стягувати 80 грн за одну з послуг — коли і за що

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" попередив про встановлення фіксованої ціни у 80 грн на одну зі своїх безплатних послуг. За планами фінустанови, зміни очікуються з 1 січня 2026 року.

Про це йдеться на офіційному порталі ПриватБанку.

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Як зазначається на сайті, починаючи з 1 січня 2026 року, ПриватБанк встановить фіксовану оплату у 80 грн з ПДВ за відправлення банківських карток по всій Україні.

Запровадять диференційований тариф за організацію послуги з міжнародної доставки перевипущених карт. Комісія за такий сервіс з наступного року буде різнитися залежно від країни.

Тобто весь 2025 рік фінустанова надаватиме відповідну послугу на безоплатній основі. Зараз доступні всі шість карток усіх типів, враховуючи всі замовлення карток по Україні та за кордоном.

Тариф за доставку. Джерело: сайт ПриватБанку

Як замовити доставку картки

Зараз відповідний сервіс безплатної відправки банківських карток з доставкою доступний по всій Україні та у 48 країнах світу.

Клієнти можуть скористатися доставкою карток:

у разі здійснення перевипуску діючої картки;

у разі відкриття нової цифрової картки у застосунку "Приват24".

Українцям можна замовляти нові картки ПриватБанку чи перевипускати старі у "Приват24" у кілька кліків. А саме:

потрібно відкрити меню "Усі картки";

обрати карту, яку необхідно перевипустити;

перейти в налаштування картки;

обрати пункт "Замовити картку";

замовити доставку.

Після цього громадяни зможуть отримати картку:

по Україні — у відділенні чи поштоматі Нової Пошти;

за кордоном — через Нову Пошту/Укрпошту.

Термін доставки в Україні — наступного дня у відділення пошти, за кордоном кур'єром "Нової пошти" — від 7 до 14 днів, "Укрпоштою" — від 7 до 30 днів.

Нагадаємо, деякі клієнти ПриватБанку раніше повідомляли про труднощі з випуском нових карток. Натомість у фінустанові не бачать проблеми користуватися старими картками, термін дії яких під час режиму воєнного стану продовжили.

Також раніше ПриватБанк пояснив, чому вимагають надати згоду на використання цифрового власноручного підпису та оновлення анкетних даних. З таким питанням звертаються клієнти.