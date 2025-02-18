Клієнти ПриватБанку скаржаться на проблеми з оплатою комунальних послуг

Банківський застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" мають проблеми з оплатою комунальних послуг через зміну вулиць в рамках декомунізації. У застосунку можуть не оновитися нові назви, тому зникне й можливість здійснити розрахунок.

Про це йдеться на сайті "Мінфін", де українці залишають відгуки про роботу банків.

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Проблеми з перейменуванням вулиць у клієнтів ПриватБанку

Як зазначив громадянин, понад два роки тому під час чергових заходів з декомунізації Дніпровська міська рада здійснила перейменування низки вулиць.

Через певний час в шаблонах оплати комунальних послуг за адресою проживання клієнта в мобільному застосунку "Приват24" банк теж перейменував вулицю відповідно до нової назви.

Проте у січні 2025 року з невідомих причин зник шаблон сплати за газ від НАК "Нафтогаз України". Чоловік намагався додати, однак нова назва вулиці не висвічувалася, а з'являлася стара. Тоді як за "старою" адресою у застосунку не висвічувався обліковий рахунок, а перемикнувши на пошук за номером обліку — в подробицях було вказано нову адресу.

Чи вдалося прив'язати нову адресу у застосунку

У зв'язку з цим клієнт звернувся у чат підтримки, розповів про проблему з назвами вулиць. Там зареєстрували звернення, на яке надали відповідь: "Перейменування відбувається на основі рішення міськради". Також попросили надати рішення, після чого внесуть зміни.

Чоловік здивований, що банк переклав вирішення проблеми на клієнта, тоді як раніше нова адреса була в застосунку, також нову назву можна знайти в інтернеті.

"Дивно — ПриватБанк простить мене підтвердити те, що: а) вони вже зробили (із шаблоном), б) гуглиться за 1 хв. Перепитую у банку, а на якій підставі перейменовано шаблон (звернення 227868734) і, диво, банк надає номер рішення міськради!", — додав клієнт.

На порталі ПриватБанк станом на 17 лютого не надав відповіді, з чим були пов'язані відповідні незручності.

Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

Раніше ми писали, що ПриватБанк може без попереджень розірвати співпрацю з клієнтами. Це може трапитися у разі неоновлення даних у застосунку "Приват24".

Також повідомлялося, що ПриватБанк запустив новий канал зв'язку. Тепер клієнти можуть скористатися новим сервісом по всій країні, який доступний для Android-пристроїв.