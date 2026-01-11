Видео
ПриватБанк продлит работу отделений — какая причина

Дата публикации 11 января 2026 07:01
ПриватБанк и отделения Power Banking — где и почему будут работать дольше
Прохожие возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В Киеве, где фиксируются локальные блэкауты из-за последних массированных обстрелов со стороны России, государственный ПриватБанк продолжит работу своих отделений Power Banking. В банке отмечают, что здесь люди смогут получить не только финансовые услуги.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ПриватБанка.

Читайте также:

Отделения Power Banking ПриватБанка

Они будут работать в продленном режиме 11 января. Так, с 09:00 до 19:00 в отделениях люди смогут:

  • получить банковские услуги;
  • согреться;
  • подзарядить гаджеты;
  • выпить горячего напитка.

В ПриватБанке отмечают, что отделения Power Banking оборудованы генераторами и Starlink. Также здесь есть запасы топлива, чтобы клиенты могли не только получить услуги, но и восстановить или поддерживать связь с родными.

Узнать, где работает ближайшее отделение Power
Bankink можно найти на карте: https://privatbank.ua/map.

Что еще стоит знать

Напомним, что ПриватБанк начал предоставлять своим клиентам новую услугу — "Скрининг здоровья 40+". Воспользоваться ею могут клиенты банка в приложении "Дія" через "Приват24". По программе, украинцы, которым исполнилось более 40 лет, получат от государства 2 000 гривен и потратят их на медицинские обследования.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк перевыпускает шесть видов карт. Перезаказать можно не только те, у которых закончился срок действия. Также мы писали, что банк будет награждать своих клиентов за денежные переводы. Они смогут получить от 250 до 50 000 гривен.

ПриватБанк банки отключения света банк график
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
