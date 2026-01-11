ПриватБанк и отделения Power Banking — где и почему будут работать дольше

Прохожие возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В Киеве, где фиксируются локальные блэкауты из-за последних массированных обстрелов со стороны России, государственный ПриватБанк продолжит работу своих отделений Power Banking. В банке отмечают, что здесь люди смогут получить не только финансовые услуги.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ПриватБанка.

Отделения Power Banking ПриватБанка

Они будут работать в продленном режиме 11 января. Так, с 09:00 до 19:00 в отделениях люди смогут:

получить банковские услуги;

согреться;

подзарядить гаджеты;

выпить горячего напитка.

В ПриватБанке отмечают, что отделения Power Banking оборудованы генераторами и Starlink. Также здесь есть запасы топлива, чтобы клиенты могли не только получить услуги, но и восстановить или поддерживать связь с родными.

Что еще стоит знать

Напомним, что ПриватБанк начал предоставлять своим клиентам новую услугу — "Скрининг здоровья 40+". Воспользоваться ею могут клиенты банка в приложении "Дія" через "Приват24". По программе, украинцы, которым исполнилось более 40 лет, получат от государства 2 000 гривен и потратят их на медицинские обследования.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк перевыпускает шесть видов карт. Перезаказать можно не только те, у которых закончился срок действия. Также мы писали, что банк будет награждать своих клиентов за денежные переводы. Они смогут получить от 250 до 50 000 гривен.